Arm, fabricante de chips móviles, canceló relaciones con Huawei

No solo Google cortará relaciones con Huawei, más de 11 firmas dejarán de ser proveedores de la empresa china.

La productora de equipos de telecomunicaciones enfrenta una situación complicada porque tiene solo 90 días para buscar nuevos proveedores de software y hardware para fabricar sus dispositivos.

Por ahora Google reanudó temporalmente sus relaciones con Huawei, debido a que el gobierno de Donald Trump otorgó una prórroga a algunas compañías de 90 días para finalizar los tratos entre las empresas estadounidenses y la china. El periodo de transición terminará 19 de agosto, en esa fecha debe quedar finiquitada toda asociación entre estas.

A pesar de la prórroga para aplicar las restricciones, Microsoft quitó de su catálogo las computadoras del fabricante chino sin ningún aviso previo.

La nueva empresa que anunció el fin de sus relaciones con Huawei fue Arm, un fabricante de chips.

La reacción fue un tanto inesperada, pues Arm es una diseñadora inglesa. Un reporte del sitio estadounidense sobre tecnología y electrónica, CNET, publicó que tanto las licencias como las arquitecturas de esta empresa son la base de la mayoría de los procesadores móviles en el mundo.

Arm no podrá negociar nueva tecnología con la gigante china, pero las licencias cubren los lanzamientos futuros de Huawei. Para los dispositivos no negociados, podría diseñar sus propios chips basados en los del fabricante británica, aunque esto sería en los próximos años.

Hasta ahora, 11 firmas han anunciado el rompimiento de sus relaciones con Huawei (Foto: Instagram @huaweimobilemx)

La decisión del productor británico se explica porque tiene varias oficinas en Estados Unidos y la mayor parte de su investigación y desarrollo de alta gama la hace en ese país. De acuerdo con la restricción del gobierno de Donald Trump incluye a toda la propiedad intelectual creada en el país de norteamérica, por lo que Arm está obligada a acatar el veto. La prórroga de 90 días no incluye a desarrolladores de chips.

A través de un comunicado, la organización afectada informó que reconoce la presión que algunos de los socios tienen como resultado de la medida impuesto por el gobierno de Donald Trump.

"Confiamos en que esta lamentable situación pueda resolverse", escribió y agregó que su prioridad sigue siendo ofrecer "tecnología y productos de clase mundial" a sus clientes.

Las otras firmas que dejarán de ser proveedores de Huawei son Microsoft, suministrador de Windows y Microsoft Office, Corning, de pantallas de celulares; Nvidia, de tarjetas gráficas y video para computadoras; Western Digital y Seagate, almacenamiento para la empresa; Flex, piezas electrónicas; Micro Technology, Broadcom Corporation, Qorvo y Skyworks, de distintos semiconductores.