Nest Hub Max, la nueva pantalla inteligente de Google con cámara

A partir de ahora, los productos de Google para el hogar pasarán a llamarse Nest. Todos estarán bajo el paraguas de ese nombre, tal como se anunció en la apertura del I/O, el evento para desarrolladores que hace todos los años la compañía.

Y el primer producto que se presentó dentro de este nuevo abanico es el Nest Hub Max, una pantalla inteligente, con parlante y cámara de seguridad incorporada. Es un dispositivo multiuso desde donde se puede hacer videollamadas o ver películas hasta gestionar otros dispositivos inteligentes del hogar.

En el área de experiencia, ubicada en la zona preparada especialmente para prensa en las inmediaciones del Anfiteatro Shoreline, dio comienzo el Google I/O, un evento de tres días destinado para desarrolladores informáticos en todo el mundo.

Cabe recordar que más de 7.000 desarrolladores estuvieron en este encuentro, donde la empresa anticipó las principales novedades de software. El I/O también cuentó con la participación de unos 200 periodistas y analistas de todo el mundo que vieneron a cubrir los anuncios del gigante informático.

Nest Hub Max, cuenta con un display de 10 pulgadas con resolución HD. Se puede configurar para que muestre las imágenes guardadas en Google Fotos. De este modo, funciona como un portarretratos dinámico, una de sus tantas funciones.

También es un panel de control desde donde se pueden operar diferentes dispositivos del hogar. Así, por ejemplo, desde allí se puede gestionar el termostato, las alarmas o las luces, sólo por citar algunos ejemplos.

Dentro de este dispositivo habita el Asistente de Google (Assistant), tal como era de imaginar. Así es que también responde a comandos de voz y se le puede pedir que busque información o reproduzca un video en YouTube. Un dato interesante: basta levantar la mano frente a la pantalla para que se detenga la reproducción del clip.

El Nest Hub Max también integra una cámara de seguridad. Así es que se puede activar esta función para ver, desde el celular, qué pasa en el hogar cuando uno no está. Cuando el usuario va a estar fuera del hogar puede activar la función Home/Away Assist, así el sistema le enviará notificaciones si es que nota movimientos en la casa o personas que no reconoce.

La pantalla también integra una función llamada Face Match que, potenciada por reconocimiento facial, puede identificar al usuario para así ofrecerle información relevante y personalizada cuando llega a su hogar. Estos datos aparecerán dentro del apartado For you (Para ti), en la pantalla.

Así como el Nest Hub integró la función Voice Match, que le permite identificar la voz de los diferentes usuarios, este sistema ahora también puede hacer distinciones por el rostro que tenga delante.

De este modo, cuando el usuario pase frente a la pantalla, el sistema le ofrecerá información agendada en su calendario, los compromisos que tiene guardados en su agenda, el clima o indicaciones para llegar a su lugar de trabajo.

Cabe destacar que esto es solo una opción y que también se puede optar por deshabilitar por completo, al igual que la cámara.

La pantalla también se puede utilizar para hacer videollamadas con la plataforma de Google Duo. La resolución del display y la calidad del audio contribuyen a tener una buena experiencia en la comunicación.

Nest Hub Max saldrá al mercado a partir de mitad de año y se venderá, en principio, en Estados Unidos por USD 229; en el Reino Unido por 219 y en Australia por AUD 349.