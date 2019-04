Propusieron un nuevo modelo para que los trámites migratorios y de seguridad duren apenas un minuto

Un grupo de ingenieros y desarrolladores quiere cambiar radicalmente el particular universo de los aeropuertos y para ello propuso un proyecto para que los viajeros puedan realizar todos los trámites necesarios en un aeropuerto en apenas un minuto.

El concepto conocido como "The Aerochk" ofrece una nueva manera de realizar el check-in en los aeropuertos, pasar los filtros de seguridad y proceder por la zona de inmigración y aduanas que apenas le tome al viajero sesenta segundos en total, todo esto completado a través de una escalera eléctrica que lleve a los clientes desde la entrada del aeropuerto hasta la zona de abordaje.

"Creemos que es posible mejorar el proceso de revisión en los aeropuertos usando tecnología e infraestructura existente", asegura "Imaginactive", la organización sin fines de lucro detrás de la idea, en su página web. "Los viajeros suelen llegar al aeropuerto, pero en lugar de esperar en una fila para revisar sus pertenencias y a ellos mismos, sólo tendrían que caminar al Aerochk más cercano en su camino a la puerta donde deberán abordar su avión", agregaron.

Los pasajeros pondrían su pasaporte en el lado izquierdo de la escalera eléctrica, preparada específicamente para escanear y revisar el documento de identidad, y por la derecha habría una banda para ubicar el equipaje, para así revisar simultáneamente ambos en lugar de hacer dos filas distintas.

El escáner del pasaporte revisará primero si el documento es válido, si esa persona tiene un vuelo registrado para un vuelo próximo y, a través del reconocimiento facial ubicado a lo largo del "techo" de la escalera, se revisarían sus antecedentes, como suelen hacerlo las aduanas y los puestos de inmigración de manera más lenta.

En caso de que haya algún aspecto que el pasajero no cumpla, como un pasaporte fraudulento, o que no haya ningún vuelo registrado a su nombre, el Aerochk estará preparado para alertar sigilosamente a las autoridades y, una vez que salga de las escaleras eléctricas, sería llevado a un lugar específico para aclarar su situación con las autoridades.

Todos los usuarios que usen el Aerochk deberán pasar un "portal" donde serán identificados por cámaras y otros sensores, donde se registrará su peso, estatura y demás detalles para optimizar los datos del vuelo. En esa zona, si una persona se encuentra en las listas de búsquedas de agencias internacionales o del gobierno local, o cuenta con una orden de aprehensión, será identificado e inmediatamente removido de la zona.

"El Aerochk incluso podrá hacer preguntas a los usuarios y grabar sus respuestas", señalaron los creadores de la idea.

Mientras todo esto sucede, la banda donde se ubica el equipaje revisará las maletas en busca de productos prohibidos o ilegales, además de registrar las medidas y el peso para saber si se debe pagar un cargo extra por sobrepeso. "Cada maleta sería fotografiada, pesada y asociada directamente con su dueño", detallaron.

El Aerochk detectará, por las medidas del equipaje, si una maleta debe ir directamente al avión o es equipaje de mano. En caso de que las autoridades hayan sido alertadas por alguna sustancia al interior de las maletas, el usuario será redirigido a una zona de revisión.

De acuerdo con "Imaginactive", el grupo detrás de la idea del Aerochk, "las tecnologías para conseguir un check-in eficiente ya existen", e incluso pueden ser modificadas para que niños, personas discapacidades o mujeres embarazadas también puedan usarlo.

"El manejo óptimo y la organización de este proceso nuevo está abierto a debate, pero sin dudas sería un beneficio para todos los viajeros y las compañías que quieran reducir su tiempo de espera en los aeropuertos", explicaron.

La idea de la organización es que, en el futuro, no sólo se use en aeropuertos, sino también en puertos y estaciones de autobús y tren. "Buscamos reducir el error humano, pero no eliminar a los trabajadores en los aeropuertos, ya que el personal del lugar seguiría de cerca el funcionamiento de la escalera", subrayaron.

"Incluso versiones más sencillas podrían usar para el acceso a grandes centros comerciales, complejos deportivos y teatros", agregaron, "así como implementar la misma tecnología en elevadores además de escaleras eléctricas", concluyeron.

Imaginactive es una compañía sin fines de lucro fundada en 2013 por Charles Bombardier, un empresario canadiense que ha ganado premios por innovación en diseños industriales. "La intención de la organización es inspirar a futuras generaciones a imaginar, diseñar y desarrollar los vehículos del futuro", de acuerdo con su página web.