Mark Cerny habló por primera vez de la próxima consola de PlayStation; será compatible con los juegos de la PS4

Los juegos del PlayStation 4 serán compatibles con el dispositivo que está en desarrollo. Aún no tiene nombre, pero la prensa y los seguidores de la marca lo han bautizado como PlayStation 5 (PS5).

Mark Cerny, arquitecto principal de PS4, está de nuevo involucrado con Sony para hacer la consola de próxima generación de la corporación japonesa. La revista estadounidense de tecnología, Wired, entrevistó a esta figura del mundo de los videojuegos para hablar del funcionamiento interno que tendrá el dispositivo.

Los detalles que Cerny dio se centraron en ajustes fundamentales para mejorar la velocidad de carga y juego, la capacidad de memoria y la fidelidad gráfica. En ese sentido, PlayStation integrará a la unidad de procesamiento central (CPU) un microprocesador de tercera generación Ryzen de AMD que incluye lo más reciente de su microarquitectura.

La unidad de procesamiento gráfico (GPU) permitirá el trazado de rayos, un algoritmo que se utiliza para las imágenes tridimensionales. Hasta ahora ninguna consola ha sido capaz de gestionar esta síntesis; de lograrlo, Sony se convertiría en la primera compañía en introducir la simulación de interacciones complejas en entornos 3D en sus dispositivos de entretenimiento.

La nueva consola permitiría mejorar la fidelidad gráfica, pues el usuario podrá ver cómo la luz rebota de un objeto a otro en una escena, las superficies que reflejan la luz y las refracciones a través del vidrio o el líquido con mayor precisión.

El trazado de rayos también modificará el audio. Cerny dijo que este no cambió mucho entre el PS3 y el PS4, por lo que sueña con lograr una experiencia de sonido inmersiva para el jugador, algo parecido a lo que el usuario percibe en los juegos de realidad virtual sin requerir hadware externo.

Pero la clave de la próxima generación está en el disco duro. Los desarrolladores saben que por sus características los juegos cada vez son más pesados y la capacidad de las consolas se queda corta para seguir funcionando de manera rápida, algo molesto para los jugadores. Por eso están aplicados en reducir el tiempo de espera al cargar un juego, abrir una puerta en el videojuego o cuando un personaje cambia de un mundo a otro radicalmente.

Otra mejoría que se va a incluir es gráficos de 8k, aunque toman en consideración que los televisores con esta capacidad aún son pocos, por lo que también trabajan en 4k, la resolución que se incluye desde el PS4.

La máquina seguirá aceptando juegos físicos, no solo de descarga, por lo que los videojuegos que salieron para la PS4 serán compatibles con el próximo dispositivo. En la entrevista no se habló de otros servicios ni de precios.