Lo que sabemos del modo oscuro de WhatsApp

Llegó el momento en que podrás ver tu WhatsApp de un color más serio y sobrio: el negro. Al igual que el Facebook Messenger, la aplicación de mensajería móvil adoptará la tonalidad oscura para refrescar su imagen, darle elegancia y reducir el brillo a la pantalla, esto último evita que la vista se canse.

El portal tecnológico WABetaInfo indicó que esta nueva modalidad aún no está disponible, pero los desarrolladores de la app ya trabajan para que salga a la luz lo antes posible para complacer a sus miles de usuarios alrededor del mundo.

El "modo oscuro" sólo está disponible en este momento para los usuarios de Android que cuentan con la actualización de la versión 2.19.47 beta, pero pronto todos los que tienen la aplicación pronto tendrán esta nueva función. Youtube, Twitter y Facebook Messenger son otras redes sociales que han adoptado el "modo oscuro".

Cuando esta modalidad fue adoptada a principios de marzo por Messenger, se explicó que "proporciona un brillo más bajo, a la vez que mantiene el contraste y visibilidad". Se contará con un plazo de 72 horas para evaluar la invitación. En caso de no aceptarla, la invitación caducará y el usuario no podrá unirse hasta que se envíe una nueva solicitud.

En el caso del navegador interno de la aplicación te permitirá acceder a enlaces de páginas web recibidos en los chats sin salir de la plataforma.

WhatssApp es una aplicación de mensajería gratis disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. Se pueden enviar y recibir mensajes, fotos, videos, documentos, mensajes de voz, realizar y recibir llamadas. La app es tan popular que aglomera más de 1.000 millones de descargas en Play Store.