Facebook prohibirá el apoyo al nacionalismo y separatismo blanco

Facebook Inc., según informes, prohibirá dentro de poco contenidos referentes al nacionalismo blanco y al separatismo blanco, un paso importante para ayudar a frenar el racismo en el sitio.

Una investigación realizada por la publicación tecnológica Motherboard el año pasado descubrió que si bien Facebook prohibió el concepto de "supremacía blanca", permitió explícitamente otros como "nacionalismo blanco" y "separatismo blanco". Pero tras una violenta reacción de grupos de derechos civiles, que ven poca distinción entre ambos términos e ideologías, Facebook habría decidido prohibir los tres conceptos, informó Motherboard el miércoles, citando a dos integrantes del equipo de políticas de contenido de la compañía tecnológica.

El problema del nacionalismo blanco en Facebook se magnificó en 2017 después de una manifestación neonazi en Charlottesville, Virginia, donde nacionalistas blancos utilizaron el sitio de redes sociales para estimular el odio y conectar a grupos de extrema derecha en una protesta por el retiro de la estatua de un general confederado.

Facebook ahora prohibirá contenidos que incluyan elogios, adhesiones o representaciones explícitas del nacionalismo o separatismo blanco, informó Motherboard.

La coincidencia entre los términos es "tan amplia que realmente no podemos hacer una distinción significativa entre ellos", dijo Brian Fishman, director de políticas contra el terrorismo en Facebook, a Motherboard.

No fue posible contactar a voceros de Facebook inmediatamente para solicitar comentarios.

El grupo de derechos civiles Color of Change dijo que está "contento de ver a los líderes de la compañía dar este paso fundamental para actualizar su política sobre el nacionalismo blanco". El grupo también solicitó a Twitter Inc., YouTube de Google y Amazon.com Inc. "actuar con urgencia para frenar el aumento de las ideologías nacionalistas blancas".