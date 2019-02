La novedad que permite proteger de manera segura tus chats de WhatsApp

Con la intención de proteger aún más la privacidad de los millones de usuarios que tiene en todo el mundo, WhatsApp presentó una nueva herramienta en las últimas horas.

A partir de su última actualización, la versión 2.19.20, los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea que posean sistema operativo iOS (iPhone) tendrán la posibilidad de resguardar aún más, y sin la necesidad de ninguna App externa, los chats que mantengan con sus usuarios.

Quienes poseen equipos 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus ya pueden encontrar como disponible la función Touch ID, que pide la huella dactilar para acceder a las conversaciones.

Así mismo, quienes cuenten con los últimos celulares de Apple (iPhones X, XS, XS Max y XR), tendrán acceso al Face ID que reconoce el rostro de los usuarios.

Su implementación es sensilla. Una vez en WhatsApp el propietario de la cuenta deberá acceder a “Cuenta”, de allí dirigirse a “Privacidad” y activar la opción “Bloqueo de pantalla”.

“Si la función Touch ID está habilitada, deberás usarla para desbloquear WhatsApp. Aunque WhatsApp esté bloqueado, seguirá siendo posible responder a los mensajes desde las notificaciones” explica el sistema operativo sobre esta novedad.

Cabe remarcar que todavía no existe información oficial sobre cuándo esta alternativa estará disponible para Android.