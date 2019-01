Presentan un innovador método para distinguir los tumores benignos

Un innovador método para distinguir tumores benignos de malignos de forma no invasiva, sin cortes y con resultados similares a los de una biopsia, ya está disponible en la Argentina, afirmó un especialista en ecografía y ultrasonografía.

Se trata de la elastografía bidimensional de onda de corte supersónica, que permite reconocer “de forma inmediata” la condición de benignidad o malignidad tumoral para evitar biopsias innecesarias.

“La elastografía realizada en hígado, tiroides, mamas, próstata o ganglios ha logrado reducir significativamente el número de biopsias solicitadas, ya que a partir de sus resultados sólo se piden aquellas absolutamente necesarias”, dijo César Eisner, director médico de Shockwave Argentina.

El especialista afirmó que, si ese estudio se realiza “en simultáneo con la ecografía bidimensional y el ecodoppler color microvascular, se obtienen diagnósticos certeros con una precocidad pocas veces vista”.

Así, si bien la elastografía no reemplaza a la biopsia a la hora de definir el tipo de tejido, ya que no realiza un diagnóstico histopatológico, sí brinda mediante imágenes, en una escala de colores y en kilopascales, la magnitud de la rigidez tumoral, que está asociada a su condición de malignidad.

En ese sentido el oncólogo Darío Niewiadomski señaló que si bien el nuevo método “es útil en algunos tipos tumorales”, él recomendaría a sus pacientes “realizar una biopsia de todos modos, para estar seguros”.

“La elastografía ayuda a la detección precoz, pero es complementaria de otros estudios. Siendo oncólogo me quedaría tranquilo si completo las imágenes con una biopsia, pero definitivamente este es un nuevo método que nos acerca al diagnóstico, fundamentalmente cuando hay dudas”, dijo.

Eisner comentó que para valorar la condición maligna o benigna de un tumor mediante una biopsia “se requiere de un patólogo experto, que conoce sobre las características del tejido tumoral como el aspecto celular, el grado de tinción o el tipo de vascularización”.

Sin embargo, aclaró que “otra de las características que presentan los tejidos es su resistencia elástica o rigidez, y la elastografía es un método de diagnóstico que permite valorarla de manera automática”.

Explicó que los primeros elastógrafos utilizaban tecnología por compresión, que valoraba la deformación de los tejidos para conocer la rigidez, pero “ni el grado de deformación ni la fuerza ejercida por el operador podían ser cuantificados”.

“Con la aparición de este método todo cambió, debido a que la valoración de la rigidez ya no se fundamenta en la deformación de los tejidos, sino en el cálculo automático de la velocidad de los pulsos ultrasónicos”, detalló.