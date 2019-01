Así es el imponente aerotaxi que lanzará Uber

Parece una nave sacada de una película de Batman, pero no. Es un aerotaxi, pensado para personas que necesiten ir de un punto a otro en una ciudad muy transitada, y no tengan tiempo para esperar.

El Bell Nexus, así se llama, es un concepto de la división Bell de la firma Textron. El diseño es para Uber, que pretende comercializar el servicio.

Es un cruce entre un drone gigante y un helicóptero. Funciona con propulsión eléctrica y cuenta con seis hélices.

Tiene una particularidad: puede ubicarse en forma paralela al suelo para que despegue y aterrizaje sean totalmente verticales, o en forma perpendicular para ganar mayor velocidad de vuelo.

El aire castrense de Bell Nexus no es casual. Bell hace aeronaves militares y eso se ve en el diseño.

Uber planea utilizar este aerotaxi a partir de 2023. El área elegida es Dallas-Fort Worth y Los Angeles, en Estados Unidos.