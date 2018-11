Los cambios en las notificaciones de WhatsApp que le pueden generar un dolor de cabeza a los usuarios

Los usuarios que reciban un mensaje de WhatsApp en medio de un cumpleaños con familiares o que están en una reunión de trabajo, tienen que tener un cuidado mucho mayor si no quieren pasar un momento incómodo.

En los últimos días WABetaInfo, el sitio especializado en el servicio de mensajería, adelantó algo que muchos se veían venir, pero a más de uno le va a generar un dolor de cabeza. WhatsApp incluirá notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas de fotos y videos.

"WhatsApp está lanzando la posibilidad de ver los videos directamente en la notificación push para cualquier usuario beta de iOS que tenga la versión 2.18.102.5 instalada! Pronto estará disponible para todos los usuarios en la App Store", indica WABetaInfo.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed!



It will be available soon for App Store users.