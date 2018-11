Google anuncia una nueva plataforma para aprender programación e inteligencia artificial

Crea en tu idioma es una plataforma de capacitación en habilidades digitales. Tiene cursos de programación, inteligencia artificial, base de datos y fotografía. Son capacitaciones de entre 4 y 7 clases de una hora de duración cada una. Están en castellano y son 100% online, así que el usuario puede tomar el curso cuando lo desee.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de Google, fue desarrollada por Comunidad IT, en Argentina y Colnodo, que tiene sus oficinas centrales en Colombia.

La suscripción cuesta 12 dólares anuales y al finalizar el curso (luego de la evaluación), el usuario recibe una certificación. La plataforma (creaentuidioma.org) ofrece por ahora seis cursos y sumará al menos cuatro más en 2019.

No hace falta tener conocimientos previos en el rubro. Para comenzar a cursar basta con darse de alta en el sitio siguiendo los pasos que allí se indican.

"Desde 2015 venimos apoyando a instituciones como Comunidad IT y Colnodo para que puedan ofrecer capacitaciones en habilidades digitales", destacó Eleonora Rabinovich, gerente de Políticas Públicas de Google, en una charla en la que estuvo presente Infobae.

Y añadió que con este tipo de estrategias se busca achicar la brecha del conocimiento así como de la demanda que tienen las empresas para sumar personal especializado en el rubro tecnológico y los recursos existentes.

En 2018, Google brindó financiamiento por un millón de dólares para el desarrollo de la plataforma online así como para darle continuidad los cursos presenciales que tanto Comunidad IT como Colnodo vienen ofreciendo desde 2015.

Esos cursos presenciales se dictan sin costo y están destinado exclusivamente a personas sin empleo y de escasos recursos, que no cuentan con los fondos necesarios para pagar una capacitación.

"Ya capacitamos a más de 800 jóvenes en dos años y un 67% de ellos lograron insertarse laboralmente", explicó Soledad Acuña, cofundadora de Comunidad IT. "Ofrecemos capacitación técnica y también asesoramiento en habilidades blandas. En este sentido les enseñamos, por ejemplo, cómo armar un CV o enfrentar una entrevista de empleo", concluyó.