Samsung mostró por primera vez el Galaxy F, su esperado smartphone de pantalla plegable

En la apertura del Samsung Development Conference (SDC18), el gigante coreano confirmó finalmente uno de sus celulares más esperados, al que la propia compañía define como un "salto tecnológico": su smartphone de pantalla plegable.

La presentación en la conferencia de desarrolladores –quienes diseñan las aplicaciones que luego se usarán en el equipo– es un paso previo necesario para cualquier equipo o innovación que vaya a llegar a los consumidores finales, aunque desde la empresa no confirmaron cuándo los nuevos equipos con Infinity Flex Display, así se llama la nueva pantalla que se dobla, estarán disponibles al público general.

Con su pantalla plegable, el Galaxy F "sienta las bases para un nuevo tipo de experiencia móvil. Estamos entusiasmados al trabajar con los desarrolladores en esta nueva plataforma para crear un nuevo valor para nuestros clientes", aseguró DJ Koh, CEO de la división de Comunicaciones Móviles y IT de Samsung Electronics.

Abierto, el equipo llega al tamaño de una tablet; cerrado está dentro del tamaño de los smartphones que hay hoy el mercado. "Las pruebas de cientos de miles de abrir y cerrar no mostraron degradación en la pantalla o el uso de las apps", dijo en la presentación Justin Denison, Senior VP de Marketing de productos móviles.

La llegada del celular plegable era un secreto a voces que incluso figuraba en los comentarios del balance de fin de 2017 de la empresa, donde se mencionaba la expectativa de que el segmento de pantallas iba a "reforzar sus competencias en nuevas aplicaciones como [pantallas] plegables". La noción viene incluso de antes, con uno de los primeros indicios siendo un video conceptual de Samsung en 2014 en el que se podía ver un dispositivo que se doblaba de un tamaño parecido al de una tablet a un equipo más cercano a un celular.

Uno de los primeros detalles confirmado en la presentación de Denison la capacidad de poder realizar tareas múltiples y ver contenido en más de un segmento del equipo, con la transición entre aplicaciones perdiendo la menor velocidad posible. El ejecutivo explicó que el equipo podrá activar hasta 3 aplicaciones al mismo tiempo.

La implementación de tecnología flexible en los equipos móviles, consideran desde Samsung, es el primer paso para poder crear otro dispositivos que maximicen el potencial de ese tipo de innovaciones. La presentación en la conferencia de dos días es la señal de inicio por parte de la empresa a los desarrolladores para que comiencen a pensar sus aplicaciones dentro del contexto que presenta el nuevo equipo.

Inteligencia artificial, la otra estrella de la conferencia

Además de la presentación oficial del Infinity Flex Display, se anunciaron nuevos avances en Bixby, la plataforma de inteligencia artificial de la empresa. El objetivo de la compañía es que para 2020 todos sus equipos funcionen con inteligencia artificial y estén conectados entre ellos, expresando su compromiso hacia esa meta a través de la creación de 7 centros de inteligencia artificial, contratando a 1.000 expertos y planeando invertir cerca de 22.000 millones de dólares.

Dentro de los nuevos aspectos introducidos en la conferencia, se destacaron la aplicación de Bixby en 5 idiomas nuevos: español, alemán, italiano, inglés británico y francés. También se anunciaron planes de incorporar el asistente inteligente en equipos como parlantes, televisores y heladeras, efectivamente creando un ecosistema integrado a través de múltiples dispositivos.