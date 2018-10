Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie se de cuenta

Grupos de trabajo, permanentes u ocasionales que no nos interesan pero de los cuales no podemos salir tan facilmente. La principal, razón, sin dudas, es que la aplicación le avisa a todos los demás que nos fuimos y eso no está nada bueno.

Sin embargo, hay una forma de engañar a la app e irnos sin que nadie se entere.

Como hacerlo:

El primer paso es bloquear o silenciar las notificaciones.

Luego, tenés que eliminar todo el contenido que se compartió en el grupo. Para lograrlo, tenés que ir a “Archivos del Grupo” y seleccionar los elementos que se borrarán.

Finalmente, en la parte inferior de “Info. del Grupo” aparece la opción para salir del grupo. Si seguiste los pasos anteriores, no aparecerá el mensaje delator.