Palm volvió al ruedo con un mini celular para estar “desconectados”

La Palm supo ser un accesorio imprescindible entre mediados de los noventa y los 2.000. La agenda digital fue un dispositivo disruptivo y recién desapareció de escena cuando los smartphones se masificaron.

Hoy, la Palm vuelve al ruedo, pero en un formato totalmente renovado: será una suerte de teléfono móvil minimalista para que los usuarios puedan estar "desconectados". Aunque no del todo, en realidad solo ofrece una función para que no lleguen todas las notificaciones de golpe, nada que no se pueda hacer desde cualquier otro móvil.

La apuesta, sin embargo, es que este teléfono se ajuste para ser un segundo celular "de batalla", donde el usuario se permita estar un poco más desconectado. Al menos, así lo promociona la marca.

Y un detalle interesante: Stephen Curry, el reconocido jugador de Golden State Warriors en la NBA, se desempeña como director de estrategia creativa en Palm Ventures, desarrolladores de este móvil. La empresa tuvo que pedir permiso para usar el nombre "Palm" a TCL, la compañía que ahora tiene esta marca así como BlackBerry.

Las características

¿De qué se trata exactamente este móvil? Tal como un smartwatch, se sincroniza con el móvil, y no se puede usar de manera independiente. En este móvil se pueden ver las mismas notificaciones y avisos que lleguen al móvil principal.

El producto fue diseñado principalmente para usuarios de Android, de todos modos los usuarios de iPhone podrían usarlo aunque como es un equipo con el sistema operativo de Android, no podrían recibir allí los chats que lleguen a través de iMessages.

Es compatible con todas las apps que se encuentran disponibles para Android, como WhatsApp, Facebook o Twitter, solo por mencionar algunas.

Este pequeño móvil tiene una pantalla de apenas 3,3 pulgadas y resolución HD (445 ppp), casi la mitad del tamaño que la del iPhone XS Max, que es de 6,5".

Cuenta con 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno y una mini batería de 800 MAh. La cámara trasera es de 12 MP y la frontal, de 8 MP.

El procesador es Snapdragon 435, tiene Android Oreo 8.0, USB tipo C, wifi, bluetooth 4.2, 4G y Gorilla Glass 3.

Además, cuenta con certificación IP 68, lo cual implica que es resistente al polvo y al agua (resiste hasta un máximo de media hora sumergido a 1,5 metros de profundidad).

Tiene solo un botón virtual para navegar por el dispositivo. No tiene botones para controlar el volumen, con lo cual para ajustar este aspecto hay que ingresar al menú de configuración. Tampoco cuenta con sensor de huella digital, pero sí ofrece desbloqueo facial.

El propósito

El teléfono busca ser una segunda alternativa, un equipo más pequeño y fácil de transportar que el smartphone que se usa habitualmente. Se puede llevar para ir a correr, o cuando se quiera estar menos atento al móvil.

En este sentido, cabe destacar que cuenta con el "modo vida". Al activar esta función, el móvil apaga automáticamente las notificaciones y se reduce el consumo de batería.

Claro que con los nuevos sistemas operativos de iOS y Android, también llegaron funciones que apelan al bienestar digital. Este móvil, sin embargo, no cuenta con la última versión del sistema operativo de Android, que ofrece esta opción de "desconexión", sino con el 8.0, pero como se mencionó anteriormente, fue modificado y tiene una herramienta para poder conectarse con la vida offline.

El celular estará disponible a partir del mes próximo. Se venderá, por el momento, exclusivamente en Estados Unidos y sólo puede adquirirse a través de un plan con la empresa de telefonía Verizon. Cuesta USD 349,99. También se puede adquirir a través de un plan mensual de 10 dólares mensuales.