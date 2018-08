Apple prepara tres versiones del nuevo iPhone

Como suele ser habitual en Apple, en el resultado en el mercado de sus productos nunca hay un consenso por parte de los analistas; los hay que ven un claro éxito en las ventas, mientras que otros siempre avanzan el averno que parece que nunca llega a la compañía. Y como suele ser siempre habitual en esta compañía, la respuesta llega en forma de cifras en los adelantos del cierre; el último, resultó apabullante, anunciando la firma un incremento en los beneficios cercano al 32% y el billón en capitalización. Con el iPhone X el análisis es muy similar: quienes ven la botella desde el prisma de las unidades vendidas, el dato puede resultar desalentador, pero sabiendo que la firma de la manzana gana, y bastante, no solo con el hardware vendido sino también con los servicios añadidos, y que el iPhone ‘crece’ a un ritmo cercano de un 5% al año (según estimaciones de Gene Munster), la cosa cambia.

2017 vio el anuncio del iPhone del décimo aniversario, el llamado a cambiar las cosas, y el terminal llegó con dos sólidos argumentos: eliminar el botón ‘Home’ y confiar el desbloqueo del terminal en el reconocimiento facial. Está claro que el paso no fue en falso porque la empresa ha logrado aumentar la facturación en un segmento, el de la telefonía, al borde de la saturación. Así las cosas, Mark Gurman, el informadorpor excelencia de todo lo que se cocina en la misteriosa trastienda de Apple, ha anunciado que serán hasta tres nuevos iPhone los que presentará la compañía, si no cambian las cosas, en unas pocas semanas.

El prestigioso analista de Bloomberg explica que Apple habría variado su estrategia en el segmento de los móviles: en lugar de apabullar el mercado con nuevos móviles persiguiendo un aumento de unidades vendidas, los de Tim Cook perseguirían ahora aumentar la facturación global, sin preocuparse por la cuota del mercado. Esto es, más ingresos aunque se vendan menos unidades. Apple sabe que sigue siendo y de lejos, la marca que más rentabiliza el segmento de los móviles y sabiendo que cada vez son menos los que se venden, la única salida es incrementar el precio unitario de venta.

Tres opciones con el diseño ‘X’

Así las cosas, el analista avanza que serán tres versiones del nuevo iPhone los que Apple anunciará en otoño: el bautizado internamente como D33, una versión intermedia identificada en sus registros internos como D32 y un modelo de arranque que lleva el identificativo N84. El primero de ellos superará el listón de los 1.199 dólares (unos 1.027 euros) en su modelo base, un incremento que seguiría la senda del aumento del 19% con la llegada del iPhone X; este modelo ofrecería la pantalla más grande por el momento en los iPhone: 6,5 pulgadas como único argumento de peso para el cambio en lo que respecta a las novedades visibles, quedando el resto de las mejoras a un nivel incremental. Apple siempre aprovecha los cambios de los modelos S para mejorar cámara, procesador y rendimiento.

El D32 sería una adaptación a menor tamaño -5,8 pulgadas- del modelo superior y se vendería a un precio de 999 dólares (856 euros), pero donde realmente han saltado las sorpresas ha sido en la gama baja. El tercero en discordia sería ocuparía el lugar dejado por el iPhone 8, pero abrazando ahora la estética y funcionamiento, como hemos apuntado, del iPhone X. El N84 subiría el tamaño de pantalla a las 6,1 pulgadas, a medio caballo entre ambos modelos, y sustituiría el acabado de los bordes del chasis del acero al aluminio (recordemos que la trasera en todos ellos es acristalada). Este modelo más económico se quedaría en los 799 (685 euros) dólares de precio de salida.

¿De dónde viene el ‘ahorro’ con respecto a los modelos superiores? Fundamentalmente de la cámara, que en este modelo sería única y no con doble óptica, la pantalla, que en este caso sería LCD (frente al OLED) y los mencionados bordes de aluminio en vez del uso del acero. Apple todavía no ha anunciado la fecha de la próxima nota informativa de las ofertas, pero, si se cumple el histórico de su calendario, lo hará en los próximos días, celebrándose el evento durante el mes de septiembre.