Netflix ahora permite bajar películas y series en forma automática al celular

Desde hace dos años Netflix permite la descarga de contenidos en teléfonos y tabletas desde una red Wi-Fi con Internet para poder reproducir contenidos en entornos donde no se cuenta con un acceso inalámbrico de banda ancha, como durante un vuelo en un avión o un viaje en micro. A partir de ahora, la compañía presentó Autodescargas, una función que se ocupa de descargar los contenidos de forma automática, además de borrar aquellos episodios o contenidos que el usuario ya vio.

Autodescargas toda la gestión de contenido offline disponible en el catálogo de Netflix al borrar un episodio ya visto, mientras inicia la descarga de forma automática del capítulo siguiente. Todas estas operaciones se realizan con una conexión Wi-Fi y no utiliza datos del abono de telefonía celular.

Si se desea conservar los capítulos ya vistos solo basta con deshabilitar la función desde la opción de configuración de la aplicación móvil.

De esta forma, Netflix busca optimizar el uso del espacio de almacenamiento del teléfono móvil o tableta. "Autodescargas está disponible para todos los dispositivos Android y esperamos que esté disponible para iPhone y iPad antes de fin de año", dijo Cameron Johnson, director de Innovación de Producto de Netflix al ser consultado durante la presentación de esta nueva característica dentro de la aplicación móvil.

A su vez, el ejecutivo dijo que por el momento la compañía no tiene previsto lanzar una versión Lite de Netflix, algo que compañías como Facebook hizo con Facebook Lite,Messenger Lite e Instagram Lite, mientras que Google cuenta con propuestas compactas de sus servicios en Android Go. "Siempre buscamos la forma de optimizar el servicio, en la compresión del video y que cargue rápido y que el usuario acceda al catálogo sin problemas. Por eso nos enfocamos en una única aplicación para no generar confusiones y para que todos tengan la mejor experiencia, desde el usuario del Smart TV más sofisticado al dueño del teléfono más económico", agregó Johnson.