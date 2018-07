Aunque la incorporación de la tecnología es muy importante en el proceso educativo, agranda las brechas digitales entre aquellos chicos que saben usarla mejor frente a los otros, por lo que si no se promueven valores puede ser un arma de doble filo. No está bueno usar el celular a toda hora y en cualquier momento y lugar. Además, hay que repensar por dónde pasa la comunicación. Las redes sociales no son malas, pero tienen sus riesgos. Hay que saber minimizar esos riesgos para usarlas y configurar las herramientas necesarias para evitar los acosos como en el ciberbullying. Hay que difundir un tema que está en la agenda social, estar informados sobre los peligros ocultos en la Internet para los chicos, el uso consciente de la tecnología, la responsabilidad de los padres y la familia, el alcance de la tecnología en el aula, dejar de lado los celulares en reuniones familiares y con amigos y volver a valorar el diálogo.

(*) Presidenta de Chicos.net