Así es el nuevo smartphone Moto Z3 Play: cámara doble y lector de huellas lateral

Motorola presentó hoy el Moto Z3 Play, el primer integrante de la tercera generación de teléfonos que comparten una plataforma de accesorios, los Moto Mods, que se unen en forma magnética a la parte trasera del equipo, y que son universales (todos los accesorios funcionan con los seis modelos de Moto Z presentados hasta ahora).

Por esta razón el Moto Z3 Play mantiene la silueta de sus antecesores, pero con algunos cambios estéticos notables. El primero es que el sensor de huellas digitales se mueve al lateral derecho del teléfono, una ubicación que también usó Sony; el segundo es que la pantalla Super AMOLED tiene, como la mayoría de los equipos nuevos de 2018, un formato alargado (el doble de alto que de ancho) de 6 pulgadas, con bordes mínimos y una resolución Full HD+, es decir, 2160 x 1080 pixeles. El tercero es que la espalda del teléfono ahora es de vidrio, como en la primera generación.

Como indica su nombre, el Moto Z3 Play se ubica en el peldaño más bajo de su familia; habrá otro Moto Z3 más poderoso. Este tiene 4 GB de RAM y un chip de rango medio, Snapdragon 636 de ocho núcleos, un poco más poderoso que el del Moto G6 Plus. Estará disponible en versiones con 32 y 64 GB de almacenamiento (expandible), tiene una batería de 3000 mAh de carga rápida en un perfil de 6,75 mm y una estructura de aluminio.

El teléfono usa un conector USB-C para la carga rápida y para el audio: no tiene conector miniplug analógico (pero incluye el adaptador). Sí suma, como otros modelos de la compañía, protección contra salpicaduras, Bluetooth 5, cuatro micrófonos para registro de audio y comandos de voz, GPS, NFC y 4G.

En lo que refiere a la cámara, usa una configuración de doble sensor trasero, de 12 y 5 megapixeles; la cámara principal tiene una apertura de f/1.7, autofoco vía doble pixel y doble flash; permite grabar video en 4K. La cámara secundaria permite, como en el Moto G6 y G6 Plus, jugar con la profundidad de campo en un retrato, desenfocar el fondo y dejar el frente en foco, dejar sólo un elemento de la imagen en color, etcétera. La cámara frontal es de 8 megapixeles y tiene una lente de 84 grados de amplitud, para capturar más fondo en una autofoto; usa la pantalla como luz de relleno.

El Moto Z3 Play corre Android 8.1 con los agregados clásicos de Motorola: las notificaciones interactivas con la pantalla bloqueada, los gestos para activar la cámara o la linterna, los comandos de voz sin tocar el equipo y, ahora, el uso de la cámara para identificar monumentos, edificios y más.

El equipo ya está en venta en Brasil y llegará a la Argentina en los próximos meses. Motorola lo venderá en EEUU, liberado, a 500 dólares con una batería externa incluida.