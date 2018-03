Las cinco complicaciones que genera el celular en nuestra vida cotidiana

En esta nueva era el celular se ha convertido en una presencia permanente en nuestra vida. Si bien es un aparato imprescindible para nuestra vida, especialistas han concluido que el estrecho vínculo que tenemos con este aparato genera serios trastornos entre los que se destacan:

1- Genera adicción. El problema no es el uso sino el abuso el cual provoca una peligrosa relación de dependencia con serias consecuencias para las personas: aislamiento, problemas de comunicación y de relacionamiento, y alteraciones en el comportamiento. Un estudio científico llevado a cabo por la Universidad McGill y publicado en la revista Frontiers in Psychology, indicó que las personas no son adictos al celular en si, sino a las redes y la interacción social.

2- Afecta las relaciones. Dedicarle mucho tiempo al celular implica quitárselo a nuestros afectos o restarle calidad al tiempo que compartimos con ellos, ya que mientras el teléfono esté presente la atención estará repartida.

3- Hace que nos perdamos los pequeños detalles. Seguro que más de una vez nos perdimos de ver la sonrisa de nuestros hijos o la mirada cómplice de nuestra pareja por estar chequeando las notificaciones o enviando un mensaje. Sacar la vista de la pantalla y volver a prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor hará que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que nos estamos perdiendo.

4- Tenemos miedo de perdernos algo. Al estar tan informados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos convencemos de que estamos dejando pasar eventos importantes, perdiéndonos de conocer nuevos lugares o los últimos estrenos del cine.

5- La búsqueda del Me Gusta. Buscar la aceptación, la aprobación y la pertenencia es una conducta muy habitual en redes sociales sin embargo los especialistas sostienen que en realidad, lo que desarrolla nuestra capacidad de relacionarnos íntimamente con las personas es la soledad porque es la que nos permite conocernos a nosotros mismos.