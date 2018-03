Vero, la novedosa red social que ya es la más descargada en la app store de iPhone

Visualmente atractiva y a la vez misteriosa, así es Vero ("verdad" en italiano), la aplicación de la que todo el mundo habla y que parece que ha llegado para quedarse, a tal punto que por estos días está primera en la lista de las más descargadas en la App Store de iPhone, y cuarta en PlayStore de Android.

La aplicación aún es pequeña y apenas llegó al millón de usuarios. Pero crece rápidamente, con algunos grandes perfiles de Instagram que han publicado abiertamente que la están probando.

¿Y qué diferencia a Vero del resto de plataformas sociales? Su gran promesa: no hay (ni habrá) ningún tipo de publicidad, ni venderá los datos de sus usuarios. Este hecho atrae a las cuentas que no hacen sino quejarse de los anuncios (en gran parte dirigidos según los gustos personales) que las redes sociales presentan con frecuencia.

Facebook e Instagram han ido perdiendo usuarios por esta y otras razones. Son los artistas plásticos los que han empezado a decantarse por otras redes como Instagram en cuanto Facebook ha comenzado a llenarse de publicidad. Ahora la aplicación de la que Mark Zuckerberg también es dueño ha empezado a sufrir la misma invasión publicitaria. Por eso cuando Vero apareció, siendo una plataforma diseñada para compartir contenidos de manera más cercana con tus contactos y amigos, pronto comenzó la migración.

Vero espera derrotar a Instagram eliminando muchos de estos problemas que molestan a sus usuarios. La nueva plataforma cuenta con un muro cronológico, permite que las personas compartan su contenido con quién quieran y no cede información a los anunciantes.

La red social fue creada por el millonario libanés Ayman Hariri, y lanzada en el 2015, pero el éxito está llegando recién ahora, a tal punto que el equipo de desarrolladores no contaba con la cantidad de gente que formaría parte de la plataforma tan rápido, y el sitio experimentó caídas en los últimos días, aunque aseguran que ya está todo arreglado.

Este nuevo modelo de aplicación, al no contar con publicidad, tendrá que sostenerse económicamente de algún modo y los miembros de Vero Labs Inc. han sido muy transparentes al decir que una vez que esté lista la aplicación se deberá contratar una suscripción para utilizarla (y darle mantenimiento). Eso sí, Vero, por ahora, dice que será gratis hasta nuevo aviso.