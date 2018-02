Node Seeketing, permite conocer los deseos del consumidor

Una nueva tecnología permite conocer los deseos del consumidor al detectar dispositivos móviles con los movimientos en el espacio físico que sus usuarios generan.

Se trata de Node Seeketing, la tecnología con la que una empresa puede medir cuánta gente visualiza la cartelería de su local en el shopping o cuántos usuarios entran y concretan la compra.

La herramienta mide todos los compartimientos offline que tienen los usuarios.

"En la actualidad, una empresa puede medir cuánta gente visualiza la cartelería de su local en el shopping y cuántos de los usuarios que ingresan a su local, terminan comprándole a sus competidores. En paralelo, pueden seguir de manera específica a sus vendedores, conocer los tiempos de permanencia en la caja y poder entender si es eficiente la distribución de sus empleados en torno a los picos horarios", explicó Ariel Matías Bortz creador de Known Online, agencia de marketing y desarrollo radicada en Argentina con presencia a nivel global.

Bortz afirmó que "conocer los deseos e intereses de los compradores es la clave que le permite a las empresas satisfacer las necesidades de sus clientes en el momento exacto y de la manera más apropiada".

En ese sentido, el ejecutivo señaló que "saber bien qué es lo que quieren, la forma en que lo quieren, cómo y cuándo es información valiosa y de primera calidad para las compañías al momento de salir al mercado".

"Con el avance del tiempo y los desarrollos tecnológicos, las metodologías de marketing han cambiado y surgieron nuevas formas, más prácticas y eficientes. La tendencia actual es que todo se está transfiriendo al celular. Las personas quieren estar conectadas todo el tiempo, en cualquier lugar", añadió.

El especialista en marketing comentó que "con esta tendencia se da a conocer Node Seeketing, la tecnología que permite detectar dispositivos móviles con los movimientos en el espacio físico que sus usuarios generan".

"Basta con que un cliente tenga un dispositivo móvil emitiendo señal como para poder identificarlo y darle seguimiento a la acción comercial de este dentro de su local", detalló.

La herramienta física no supera el tamaño de un celular y emite y recibe señal bajo la supervisión de un software development kit.

"Así el dueño de comercio podrá obtener: el tráfico de sus visitantes –eficiencia por áreas del local y vidrieras-, la performance de aquellos que están interesados en sus productos o servicios –ventas sobre cantidad de visitantes-, el nivel de lealtad de sus compradores –compradores nuevos y reincidentes-, el engagement–tiempo de permanencia, cantidad de visitas por cliente, tasas de rebote con tiempos previamente configurados- y la evolución del comportamiento entre locales de una misma cadena", puntualizó.

El soft le entregará mapas gráficos de todas las localizaciones para detectar las zonas de tienda o producto que mejor funcionan.

En paralelo, las oportunidades en el exterior de su negocio, los visitantes fieles y nuevos, el porcentual de conversiones y el tiempo de compra serán accesibles a usted on line, on time, on demand y on mobile.

Además de ofrecerle el control de la operatividad comercial de su local, podrá interactuar de manera personal con los clientes.

"Para ello, la herramienta solicitará permiso previo para saber quiénes son los usuarios sobre los cuales ya conoce sus comportamientos. Ofreciendo Wi-Fi en un espacio público o privado, los clientes deberán aceptar la conectividad disponibilizada y, desde entonces, podrá seguir sus dispositivos móviles con los datos personales asociados", manifestó Bortz.

El experto dijo que a las métricas "sumará segmentación de perfiles apta para integraciones con la publicidad digital, su propio CRM, funnels de conversión y acciones push-email, Whatsapp, SMS-".

Además, indicó, "tendrá la posibilidad de asociar estos datos a clubes de beneficios, sistemas de pago automático digital y aplicaciones móviles".

"Imagine se encuentra en la vidriera de un shopping y recibe un mensaje de texto que le indica un descuento sobre el artículo que está visualizando, el nombre del vendedor que va a recibirlo y la cantidad de cuotas que ofrece el banco del cuál es cliente. La empresa no solo tendrá el control comercial sino operacional y relacional a partir de la interacción con sus clientes mediante encuestas de satisfacción", señaló.

En ese sentido, concluyó que "ahora no solo dispondrá de información mediante su CRM vinculada a frecuencia de compra y productos vendidos, sino que también podrá sumar la efectividad de su pauta, así como también de la eficientización de sus productos o servicios en el espacio físico".