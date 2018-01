Lanzan supermercado donde no hay que pasar por la caja

Hace poco más de un año se anunciaba Amazon Go, una tienda autoservice, sin cajas registradoras y potenciada por inteligencia artificial para que el cliente entre, tome los productos y se retire sin tener que hacer largas filas. Ahora, este nuevo concepto ya es una realidad. La primera Amazon Go se abrió ayer en Seattle. El local funciona de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la noche. El primer paso para hacer shopping en esta tienda es descargarse la app (iOS y Android) al celular y tener una cuenta en Amazon. Al ingresar, el usuario escanea un código QR en unas máquinas que están en la entrada. Luego hay que tomar los diferentes productos de las góndolas y el sistema automáticamente añadirá estos ítems al carrito virtual del usuario. El detalle de la compra se puede ver en la aplicación. La tienda cuenta con un sistema de sensores y cámaras para identificar qué compró cada cliente. Luego, el usuario simplemente se retira del local y el sistema le cobrará la compra. No hace falta pasar por ninguna caja registradora. Este es el punto más novedoso de este sistema.