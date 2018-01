Apple anunció una masiva repatriación de capitales y creará unos 20.000 nuevos empleos en EEUU

Apple anunció hoy que repatriará una buena suma de los capitales que tiene en el exterior, si no todos, como parte de una serie de medidas que permitirán inyectar 350.000 millones de dólares en la economía de EEUU en los próximos 5 años.

El anuncio, que tomó por sorpresa a los mercados, figura en un comunicado en el que da cuenta de sus planes de inversión, y que incluyen también su compromiso de crear 20.000 nuevos empleos en Estados Unidos en el plazo de cinco años.

Pero en la información destacó especialmente el hecho de que, como parte de estos planes, anticipa que en un período no indicado pagará cerca de 38.000 millones de dólares en impuestos por la repatriación de capitales que tiene repartidos en todo el mundo.

"Un pago (en impuestos) de ese tamaño probablemente sea el mayor de ese tipo que se haya hecho", dice el comunicado del gigante tecnológico dado a conocer desde su sede californiana de Cupertino.

Esa repatriación está amparada en lo recogido en la reforma fiscal aprobada a fines del año pasado, que busca, entre otras medidas, convencer a las empresas estadounidenses para que repatríen sus capitales reduciendo las cargas fiscales.

La tasa aplicada a esa repatriación, que se aplica en una sola vez, está en el 15,5 % para los capitales en efectivo y del 8 % para otros activos, una ventaja que Apple ha querido aprovechar en esta ocasión.

El comunicado de Apple, sin embargo, no da cuenta de cuánto dinero piensa traer desde el exterior, aunque cálculos de medios especializados apuntan que puede estar en torno a los 250.000 millones de dólares.

El año pasado Apple había informado que tenía fuera del país unos 252.300 millones de dólares, tanto en efectivo como en el capital equivalente de otros activos, por lo que los expertos creen que Apple tiene intención de repatriar todos su capital externo.

"Creemos que ese es el caso", declaró a la cadena CNBC el analista sénior de la firma Bernstein Toni Sacconaghi.

El anuncio de Apple, según Sacconaghi, puede derivar en la decisión de otras empresas para repatriar sus propios capitales, aunque no hay ninguna que, de acuerdo con cálculos de expertos, tenga tanto dinero fuera del país como el gigante tecnológico.

Cálculos de medios especializados creen que las empresas estadounidenses tienen entre 1 y 3 billones de dólares fuera del país. IBM, por ejemplo, tiene en el exterior unos 10.000 millones de dólares.

A finales del año pasado, después de que se promulgara la reforma fiscal, The Wall Street Journal calculó que la repatriación de capitales podría llegar hasta los 400.000 millones. Si se confirma esa cifra, Apple acumulará la mayoría de esa suma.

Apple ha sido una de las firmas criticadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los capitales o las fábricas que mantienen en el exterior, o por la domiciliación de sedes fuera del país para aprovechar ventajas fiscales en otras naciones.

La reforma fiscal impulsada por Trump buscaba, por una parte, hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a la repatriación de capitales, con una reducción fiscal también en las ganancias corporativas dentro del país.

La duda que se plantea es qué va a hacer Apple con tanto dinero que repatríe. No lo especifica la firma en el comunicado, pero puede ser el abono de deuda, el pago de dividendos o, como sostiene Sacconaghi, que derive en una "importante adquisición".

En su comunicado, Apple no da datos precisos en ese sentido, pero anuncia que en el plazo de cinco años contribuirá a la economía de Estados Unidos con 350.000 millones de dólares y creará 20.000 nuevos empleos, frente a los 84.000 que tiene ahora.

Los 350.000 millones que inyectará a la economía estadounidense incluyen tanto las inversiones nuevas como los aportes de los suministradores locales con los que trabaja, excluyendo impuestos.

Según los datos de la firma, Apple ha creado hasta ahora dos millones de empleos en Estados Unidos "y espera crear muchos más como resultado de las acciones anunciadas hoy", dice la nota.

"Estamos enfocando nuestras inversiones en áreas donde podemos tener un impacto directo en la creación de empleos y la preparación laboral de los empleados", afirmó el máximo directivo de la firma, Tim Cook.

Los 20.000 nuevos empleos que Apple anunció que creará en los próximos cinco años estarán destinados a sus actuales sedes y la apertura de una nueva, cuyo lugar no se ha definido, aunque se anunciará a finales de año.

Los anuncios de Apple tomaron por sorpresa a Wall Street y, por supuesto, una vez se conocieron impulsaron los títulos del gigante tecnológico, la firma con la mayor capitalización en todo el mundo.

Al cierre de las operaciones que estaba en terreno negativo antes de estas noticias, acabó hoy con un avance del 1,65 %.