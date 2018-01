“La tecnología puede ser un arma de doble filo”

Presidenta de Chicos.net

Si bien la escuela debe armar un proceso para incorporar tecnología en las aulas, también debe promover una reflexión de cómo usarla y transmitir valores.

Aunque la incorporación de la tecnología es muy importante en el proceso educativo, agranda las brechas digitales entre aquellos chicos que saben usarla mejor frente a los otros, por lo que si no se promueven valores puede ser un arma de doble filo.

Concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías puede ser comparable y tan importante como la campaña para dejar de fumar, dado que no está bueno usar el celular a toda hora y en cualquier momento y lugar.

Hay que repensar por dónde pasa la comunicación. Las redes sociales no son malas, pero tienen sus riesgos.

Hay que saber minimizar esos riesgos para usarlas y configurar las herramientas necesarias para evitar los acosos como el ciberbullying.