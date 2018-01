Spotify pide permiso para cotizar en Wall Street

Spotify acaba de dar el primer paso oficial para cotizar en Wall Street. El popular servicio de streaming musical entregó al regulador bursátil de Estados Unidos los primeros documentos con vistas a poder colocar sus títulos en el New York Stock Exchange, previsiblemente durante la primera mitad del año. En la actualidad cuenta con 140 millones de usuarios por todo el mundo, de los que 60 millones son abonados de pago.

El proceso se inició a final de diciembre por la vía confidencial, una opción que se da a las compañías emergentes para poder negociar los términos del estreno sin necesidad de hacer públicas sus cuentas. Se desconoce, por tanto, también qué capitalización exacta busca cuando se produzca el salto al parqué. Actualmente se calcula que tiene una valoración que ronda los 19.000 millones de dólares. Spotify no busca una oferta pública de acciones tradicional, porque no necesita recaudar liquidez. En su lugar optaría por la colocación directa de los títulos. Es un método que suelen utilizar las empresas pequeñas porque eso permite ahorrar costes y evita que la participación de sus actuales dueños e inversores se diluya. El New York Stock Exchange debe pedir permiso al regulador para hacerlo.