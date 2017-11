Instagram sumará el reposteo y la posibilidad de guardar Historias

Instagram tiene en carpeta una gran cantidad de mejoras para su aplicación, una lista en donde se destacan la posibilidad de repostear fotos y videos desde la misma app y el guardado de Historias.

Las nuevas funciones de Instagram están en modo de pruebas, por lo que no hay garantías sobre su efectiva llegada a la versión final de la aplicación.

Reposteo

Todo indica que Instagram finalmente tendrá un botón para repostear fotos y videos, una función reclamada por los usuarios desde hace tiempo. Hoy en día deben acudir a aplicaciones de terceros (Repost, Regram) para poder hacerlo.

El botón para repostear en Instagram estará al lado del que permite enviar el posteo a los contactos, de manera que su uso facilitará la llegada del mensaje a más personas, según mostraron desde TNW.

Archivo de Historias

Las Historias de Instagram no conocen límites. Gran parte de las funciones sumadas a la app en los últimos meses están relacionadas con ese formato, que ahora sumará un archivo.

De esa manera, las Historias continuarán siendo públicas durante 24 horas, pero los creadores podrán visualizarlas cuando deseen desde su archivo.

En la actualidad, Instagram permite ocultar contenidos del perfil y a una nueva carpeta dentro de archivo será al que irán a parar las Historias.

Amigos cercanos

Instagram permitiría crear una lista de Amigos cercanos con los que compartir contenidos en particular. Su funcionamiento sería idéntico al de los mensajes directos, pero con una clara diferencia: la posibilidad de enviar una foto o video a más de una persona al mismo tiempo. A diferencia de Twitter, los usuarios no recibirán notificación alguna cuando sean agregados a esa lista, lo que permitirá un uso paralelo: crear un listado desde el cual seguir la actividad de algunas personas en particular.

En paralelo, Instagram quiere que los usuarios puedan seguir hashtags, una función que hará muchísimo más sencillo acceder a contenidos de interés. También ensaya la posibilidad de ver los emojis más empleados.

Compartir con WhatsApp

En la actualidad, Instagram permite compartir los posteos de forma directa con Facebook, Twitter y Tumblr. Además de Instagram, Facebook es propietaria de WhatsApp, por lo que el paso lógico es. ofrecer compartir las publicaciones en la app de mensajería más popular.