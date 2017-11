Apple confirmó que el nuevo iPhone X tiene problemas con la pantalla y el audio

Antes de que se dieran a conocer sus características, el iPhone X ya era esperado y deseado por todos los fanáticos de Apple. Sin embargo, ahora que ya lleva varios días en el mercado y que muchos sostienen que es el mejor celular de la compañía, la realidad es que no todas las noticias son buenas, ya que varios usuarios reportaron fallas en la pantalla y en el audio.

Las primeras quejas comenzaron a aparecer hace algunos días en las redes sociales, cuando varias de las personas que adquirieron el teléfono comenzaron a contar que tenían problemas en el funcionamiento del audio.

Muchos aseguraron que al subir el volumen al máximo, el sonido se distorsionaba, y que además de sonar horroroso, el dispositivo funcionaba como si estuviera roto. Incluso, varios usuarios de Twitter aseguraron que las fallas también se produjeron al utilizar el altavoz en las llamadas.

Del mismo modo, otros denunciaron el mal funcionamiento de la pantalla del iPhone X, ya que según reportaron, cuando se expone a bajas temperaturas el dispositivo deja de responder al tacto y no reacciona.

Apple reconoció las fallas y aseguró que las bajas temperaturas pueden provocar un funcionamiento defectuoso, que se solucionará con la actualización del software.

Sin embargo, la compañía no precisó detalles sobre la causa que provoca los problemas, ni tampoco la fecha en que saldrá el nuevo sistema.

Finalmente, para un correcto funcionamiento, la empresa recomendó en el sitio “The Loop” el uso del iPhone X en temperaturas que van desde los 0° hasta los 35°.