Así podría ser la pantalla del nuevo iPhone 8 de Apple

SEGÚN UNAS IMÁGENES FILTRADAS DE UN PROVEEDOR CHINO

Aún no hay una fecha concreta de presentación del nuevo iPhone , pero las filtraciones y rumores siempre están presentes en torno al smartphone emblema de Apple . En esta ocasión se espera que el dispositivo, en su décimo aniversario, cuente con un rediseño que marque la diferencia con la versión 7 y 7 Plus .

Según una serie de imágenes publicadas en Imgur y Reddit, la próxima edición del iPhone tendrá una pantalla que buscará reducir los bordes a su mínima expresión, en línea con los diseños adoptados por compañías como Samsung, LG o Xiaomi, entre muchas otras. Las filtraciones muestran cómo será el panel frontal y posterior del smartphone de Apple, y así se pudo ver la disposición de la cámara dual, alineada de forma vertical, a diferencia de los anteriores modelos lanzados por la compañía liderada por Tim Cook.

Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, los rumores no pudieron ser confirmados, y se suman a varias de las predicciones que realizaron diversos analistas. De acuerdo a estas especulaciones, se espera que el nuevo iPhone cuente con una pantalla mayor a las 4,7 pulgadas del actual iPhone 7, que el diseño de su pantalla removerá al clásico botón Home para ser reemplazado por un lector de huellas incorporado al display y que tendrá un precio estimado mayor a los 1000 dólares.