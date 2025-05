Cuando la pasión no conoce de distancias: relatos de filiales de todo el país que hacen lo imposible por seguir a Sarmiento

Hasta hace algunos años, ser hincha de Sarmiento y vivir en otra parte del país que no fuera Junín era una cuestión extraordinaria. De tal manera, rara vez podía verse una casaca verde caminando por alguna calle o diagonal dado que hubiera un juninense en movimiento. Sin embargo, con el paso de las décadas y la consolidación del equipo de nuestra ciudad en la máxima categoría, la situación cambió para convertirse en un fenómeno nacional.

Para eso, las filiales que se promovieron en distintas partes del país sirvieron de vehículo para unir juninenses, expandir la pasión por el equipo y fortalecer los lazos estando fuera de casa. A los casos más conocidos como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (por lo que representa este punto en todo plano) y La Plata (por tratarse de “la ciudad del estudiante” y la ligazón entre Osvaldo Zubeldía y Estudiantes), se han ido sumando más puntos en distintas provincias.

Democracia dialogó con representantes de distintas filiales esparcidas por todo el país para conocer cómo es mantener la pasión pese a los cientos (o miles) de kilómetros. En el caso de los fervientes seguidores en la provincia de Buenos Aires se encuentran Luciana Caraballo (CABA); Tomás Marchetta (La Plata); y Javier Montero (Mar del Plata).

Este medio también dialogó con Martín Herrera, de La Rioja; y Carlos Laino, radicado en San Martín de Los Andes, quienes se encuentran más alejados, pero unidos por la misma pasión verdolaga siguiendo la diaria de Sarmiento en la máxima división del fútbol nacional.

Génesis de la filial

En el caso de Buenos Aires, Caraballo contó que su fecha de inicio data del año 2006 y tenía la “intención de reunir a los sarmientistas”. Al respecto, recordó: “En el 2011 se oficializó y se buscó acompañar el crecimiento institucional colaborando en forma permanente en cuestiones operativas del club en Capital. Agradecemos la confianza de la Comisión Directiva y el enorme gesto que significa que cuatro miembros de esta filial sean parte de la actual comisión”.

En cuanto al baúl de los recuerdos, enumeró diversos homenajes realizados, como a Ricardo Gareca, Toti Iglesias, Daniel Cangialosi, Héctor Cuevas, Jorge Stranges, Miguelito Álvarez, Yamil Garnier y tantos otros exjugadores del club. “Estos homenajes no los realiza la filial como ente autónomo, sino que es parte de un homenaje institucional a todas estas glorias”, señaló.

A tan solo 60 kilómetros se encuentra el emblemático caso platense, cuya fundación fue en 2009. Por eso, Marchetta explicó que era una forma de “ir juntos de visitante siguiendo al equipo cuando esto se permitía y, si no, juntarse a cenar y ver los pocos partidos que por ese entonces eran televisados en la Primera B Metropolitana”.

“Se toma como fecha de fundación el día 8 de noviembre en conmemoración del día del primer ascenso a Primera División de 1980: aquel equipo que los menores de 40 años no vivimos, pero crecimos escuchando las historias de esa hazaña deportiva. En votación de los participantes originarios también se decidió tomar el nombre del goleador de esa campaña, José Raúl ´El Toti´ Iglesias”, informó.

Si de emblema se trata, la filial Daniel Cangialosi de Mar del Plata se distingue por la particularidad de cuándo surgió: en el año 2019, en el viaje a Banfield para asistir al encuentro por el ascenso frente a Arsenal. “Allí nos conocimos varios sarmientistas al tomar contacto durante las gestiones del viaje o la compra de entradas y nos dimos cuenta de que aquella odisea de seguir a nuestro querido club en solitario había terminado, porque éramos muchos los verdolagas en Mar del Plata”.

Y agregó: “Lo destacable de esta historia es que la filial surge en un momento difícil como es haber perdido el ascenso a Primera, eso no fue excusa para detener el avance de la gesta: ya estábamos en marcha y el resultado deportivo solo era una anécdota más”.

En el caso más alejado desde lo físico está el de San Martín de Los Andes. Acerca de su génesis, Laino compartió: “Nace de una iniciativa barrial y brindamos almuerzo y merienda para quienes lo requieren. Desde 1982 existe el equipo Sarmiento, que recién regulariza la situación legal con la obtención de la personería jurídica en 2007, logrando la concesión en comodato del predio que ocupa y la construcción de la sede social en 2011”.

Por su parte, en lo que representa el caso riojano, Herrera comentó que fue “la iniciativa de 4 o 5 personas que comenzamos con un equipo de fútbol de veteranos en Aimogasta, un pequeño pueblo”. De tal forma, impulsados por los colores y la práctica, promovieron tal espacio.

Pasión a la distancia

Un axioma que estructura la relación entre todos los entrevistados y Sarmiento es la manera en que llevan a cabo el vínculo a la distancia. Reuniones semanales, actividades deportivas, armado de logística para ir a partidos -ya sea como “neutrales” o por Copa Argentina- o encuentros con figuras reconocidas son algunas de las acciones más tradicionales que se encuentran entre todos los casos.

Sobre este interrogante, Caraballo respondió: “A la distancia la pasión se agranda, pero también se da un fenómeno muy especial: surgen hinchas de Sarmiento sin vínculo directo con Junín. Síntoma de un club que ha crecido.

Montero, desde Mar del Plata, opinó que “no es difícil mantener la pasión porque las raíces y los colores están en nuestro corazón fuertemente arraigados. Cuando las obligaciones de cada uno lo permiten, viajamos en pequeños grupos, incluso a veces de manera individual, a los partidos a los que se pueda asistir”.

En representación de los seguidores platenses, Marchetta expresó: “La cultura sarmientista, que es parte indivisible de uno, cuando uno se va de Junín se enraiza aún más. Acá te hablan de la Bruja Verón y el Pampa Sosa, y uno solo tiene ojos para los Daniel Cangialosi, Mauricio Ferradas, Luciano Lobianco. El Eva Perón es el lugar más lindo del mundo y no hay un sábado mejor que ir con mi familia a la cancha”.

“Esa pasión de alguna manera hay que organizarla, y en la filial lo hacemos, en principio, reuniéndonos mensualmente a comer un asado con todos los integrantes y participando y colaborando en diferentes iniciativas que tiene el club y sus diferentes disciplinas”, siguió.

En la experiencia más lejana a nivel nacional, ubicada al sur del territorio argentino, Laino comentó que “hasta el presente hemos viajado en cuatro o cinco oportunidades con contingentes importantes a Junín y también hemos llevado jugadores a realizar pruebas. Es una gran posibilidad ver y vivir cómo es un club de Primera y la forma en que se entrena. San Martín de los Andes debe ser, después de Junín, el lugar donde más camisetas de Sarmiento se ven en la calle. Estamos conectados por las redes y nos relacionamos con los hinchas, quienes en sus vacaciones generalmente nos visitan y a quienes siempre recibimos”.

Herrera, que aún no pudo conocer el estadio Eva Perón, mencionó que tan solo una vez pudo asistir a un partido de Sarmiento, en Tucumán.

Mirada sobre el hincha juninense

Otro interrogante transversal a todos los habitantes locales es sobre la forma que se tiene de ver al “hincha juninense”, ya que el Verde representa un caso extraordinario dada las dimensiones demográficas, cantidad de habitantes e historia futbolística a nivel nacional. Por eso, entre la disputa de muchos equipos “grandes” y otros tantos que se ven acompañados por el sostén de gobiernos provinciales, se halla el Verde luchando por la permanencia y por seguir escribiendo su historia en la Liga Profesional.

Por eso, este medio indagó en la mirada que se tiene sobre el hincha de fútbol juninense. Caraballo, quien comparte diariamente con personas oriundas de la gran ciudad, consideró que “el juninense valora el momento deportivo de Sarmiento. Casi el 10% de la población de la ciudad es socia del club. ¿Eso sucede en otros clubes de Primera?

Gracias a Sarmiento mucha gente de la región tiene la posibilidad de ver un espectáculo al cual no tendría acceso en el Monumental o la Bombonera. Valoramos a quienes concurren y alientan a pesar de las campañas”.

Montero opinó: “Creo que la cantidad de hinchas que asiste es normal por la cantidad de habitantes; no todo Junín es hincha; y la asistencia de socios es mayoritaria. No olvidemos que, por años, Junín no tenía participación futbolística relevante, más allá de la B Metro, y ya es notorio ver a gran cantidad de niños con la camiseta del club por las calles, cosa que antaño era mucho menor”.

“El juninense obviamente valora tener un equipo en Primera ya que la institución, estando en esta posición, es altamente generadora de empleos, es vidriera para la ciudad y la región, te permite ver de cerca a clubes grandes y jugadores famosos, contribuye al turismo y otros ingresos, aparece Junín hasta en la Play”, enumeró.

Marchetta manifestó: “Mirando el porcentaje que asiste respecto de la densidad de habitantes de Junín y comparándola con ciudades/clubes similares, no creo que sea bajo, más bien es alto. A mí me gusta mirar el vaso medio lleno, y Sarmiento tiene una base de hinchas y socios incondicionales que para una ciudad chica del interior de la provincia de Buenos Aires es una rareza y, orgullosamente lo digo, una excepción. La muestra de eso somos, por ejemplo, nosotros a 300 kilómetros de Junín y tantos más que respiran Sarmiento estando muy lejos de Arias y Necochea”.

Finalmente, Herrera, quien sigue todos los partidos a través de la televisión desde La Rioja, reflexionó: “A veces no valoramos lo que tenemos y muchas veces no cuidamos eso.

Tener un equipo que nos represente de la manera en que lo hace Sarmiento es un honor para quienes simpatizamos con la institución y anhelamos algún día poder asistir al estadio”.

Distintos presentes, distintas localidades y distintas maneras de reunirse, pero, en todos los casos, unidos por un factor en común: anteponer la pasión por el Verde a cualquier resultado o barrera física. De esa forma, las filiales posibilitan el encuentro entre semejantes y hacen que la distancia sea solo una cuestión física.