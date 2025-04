El respeto a los animales del hogar y su adiestramiento para mejorar la convivencia

En los últimos años se ha revalorizado al animal, sea mascota en el hogar o silvestre en su propio hábitat, impulsando algunas políticas gubernamentales o sociales para su protección, como los parques con caniles que garantizan la seguridad.

La veterinaria María Cruz de Miguel dialogó con Democracia, con motivo del Día del Animal que se celebra hoy. Sobre el cierre del Aquarium de Mar del Plata y otros que sucedieron o están previstos, reflexionó: “Los animales domésticos como el gato, el perro, las vacas, los caballos, son domésticos, de compañía; pero los silvestres, para su bienestar, tienen que estar en la naturaleza. Entonces está bien que cierren los ecoparques, los zoológicos, que tenían una función didáctica, ya que también se puede aprender de ellos de otra manera, no necesariamente mirándolos en cautiverio”.

El gato

En los últimos tiempos, uno de los animales “de moda” es el gato, sobre el cual todavía hay mucho por aprender. “El gran protagonista es el gato – afirmó la veterinaria de Miguel. Ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 15 años. El gato dejó de estar en el techo, para entrar a la casa y ser realmente un animal de compañía. Así que los veterinarios están estudiando, y pasando a los demás todos los aprendizajes en cuanto a sus enfermedades, su estrés, su comportamiento”.

Las mascotas y el estrés

En general, la gente y en especial los más jóvenes, tienen mucha más conciencia tanto de la salud como del bienestar animal. Es así que a los perros, por ejemplo, no los dejan pasear solos, sueltos, sino controlados con una correa y, por otra parte, en general se apunta a la castración, que disminuye la cantidad poblacional de crías no buscadas, no deseadas.

A propósito de mascotas, y hablando de gatos, la veterinaria mencionó que antes éste era más salvaje y que ahora, desde hace unos años, se va adiestrando, haciéndose cada vez más domésticos. “Pero convengamos que cuando entra alguien a la casa el gato generalmente huye. Puede estar más incómodo si hay más gente o más animales, rompe cosas, orina en cualquier lado”, advirtió.

“Y en el caso de los perros, es lo mismo. Tiene que ver cuando hay un poquito de falta de atención por parte de los propietarios o cuando no se les pone límites, entonces ahí es cuando el perro toma su jerarquía, de estar a la par de su tutor y ahí vienen también los problemas. El perro necesita límites, es como un chico. Si no los tiene, algunos perros empiezan a tener actitudes de ‘subir en la escala social’: comer comida, enojarse, ladrar mucho, saltar mucho, morder a algunos chicos de la casa”, describió la profesional.

La mamá

“Tanto gatos como perros necesitan de su madre para aprender a tener límites. Es por eso que, en el caso de los gatos, se recomienda adoptarlos a partir de los 65 días de vida. Y en el caso de los perros, de 6 a 8 semanas de vida”, explicó la doctora de Miguel.

“La mamá, aunque no le de la teta, les enseña a no morderse entre ellos, a no asustarse cuando tocan el timbre, cuando alguien golpea la puerta, o se cae una silla. Les enseña a controlar la mordida y a no pelearse por la comida”.

“Son todas cosas que les enseña la mama y no se las enseñan los humanos. En el caso de los perros, después de las 6 y 7 semanas están mucho más seguros de sí mismos, sin ansiedades, agresiones ni miedo. Y en el caso de los gatos, estos tienen que estar más tiempo con la mamá”, explicó.

“Lo cierto es que cuanto más estimulado está el cerebro por la mamá, mejor se va a desarrollar el gatito. Esta le enseña a controlar la garra, por ejemplo, a que no arañe; a estar más seguro y no huir dentro de un placard cuando viene alguien desconocido, le ayuda a controlar la ansiedad”, reiteró.