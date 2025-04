Cáncer: “A pesar de que no se puede evitar que aparezca, hay avances en su tratamiento”

El cáncer es una de las patologías del ser humano que no pudo erradicarse y sigue siendo detectada en el mundo de hoy. Sin embargo, los especialistas aducen que hay nuevas posibilidades, sea “combinando” las herramientas con que cuenta la medicina actual o apuntando “al blanco” para su eliminación.

En diálogo con Democracia, el doctor Néstor Nardacchione, jefe del Servicio de Oncología de clínica La Pequeña Familia, al ser consultado por Democracia se refirió a la evolución de los tratamientos para tratar el cáncer, destacando la importancia de hacerse los estudios para diagnosticarlo en sus primeras fases.

Entre los avances en el abordaje, el especialista en oncología consideró que en lo que más se adelantó fue en el tratamiento de los tumores avanzados, cuando ya dieron metástasis, lo que conocemos como un estadío 4. “Por ejemplo, un cáncer de mama se origina en el órgano propiamente dicho que es la mama y puede dar metástasis en huesos, hígado, pulmón. En lo que se avanzó fue en tratamientos para tratar de cronificar estos procesos de enfermedades”, mencionó.

A la pregunta sobre cuáles eran las herramientas terapéuticas comunes en oncología, mencionó a las cirugías, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia. “Esta última, la inmunoterapia, ha sido un poco la vedette del último tiempo. Va a ser lo que se viene”, dijo, para luego destacar también lo que se conoce como terapia blanco.

“Se ha avanzado en líneas generales en todo porque, si bien hay tratamientos viejos, el más viejo es la cirugía y se ha mejorado. Se ha visto que existen beneficios de tratamientos quirúrgicos de metástasis. Hay tumores de los que uno sabe que, por más que saque la metástasis, no se va a beneficiar; pero hay aquellos que sí, que se logran grandes beneficios en calidad y en cantidad de vida del paciente. Lo mismo ha pasado con la quimioterapia, con la radioterapia y también se va conociendo más lo que es la combinación de diferentes tratamientos, como decir, combino quimioterapia con inmunoterapia, quimioterapia con radioterapia, cirugía con una o con otra. Y también, conociendo más sobre esas combinaciones en el tiempo, se han ido logrando mejores resultados”, explicó el doctor Nardacchione.

La inmunoterapia y terapia blanco

Al parecer, en inmunoterapia es en lo que más se ha innovado, pero “no es para todos los tumores”, aclaró el entrevistado.

“Todos los pacientes lo preguntan, pero lamentablemente no es para todos. Los que realmente se benefician con inmuno es porque se logra cronificar la enfermedad durante tiempos prolongados. Si bien puede tener toxicidades y toxicidades severas, en la mayoría de los pacientes tiene muchísimo menos toxicidad que la quimioterapia”, afirmó.

“Y también están lo que serían las terapias blanco (se llama así porque es como un ‘tiro al blanco’, se trata en un punto específico). Se va conociendo más el mecanismo intrínseco por el cual se genera el tumor, se van conociendo mutaciones específicas en el ADN, en ciertos receptores, y descubriendo medicamentos que actuarían sobre esos puntos específicos. Esto es muy específico”, advirtió.

El doctor Nardacchione apuntó también que en el caso de las terapias blanco eran estudios que lamentablemente tienen un alto costo.

“Una vez diagnosticado, si ese paciente tiene esa mutación específica y puede recibir un test, ese tratamiento es de muy alto costo que muchas veces no toda la población puede afrontar o tener acceso a la cobertura social, porque la cobertura social no lo considera dentro de su protocolo de tratamiento. Algunos acceden, otros lo hacen por recurso de amparo”, agregó.

La prevención

A la pregunta sobre por qué era tan difícil de curar el cáncer o cronificarlo, como sucede con otras enfermedades, el doctor Nardacchione mencionó dos causas fundamentales: “El tratamiento curativo del cáncer sigue siendo la cirugía y esto se logra en estadios tempranos del tumor. Entonces tenemos muchos pacientes que llegan en estadios avanzados, lo que hace que la enfermedad no sea curable, sea tratable; se puede buscar la cronificación, pero no va a ser curable. Por eso hay que hacer mucho hincapié en lo que es la prevención, y uno de los días en que se habla más de ello es en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer (4 de febrero)”, recordó.

“Cabe mencionar a los tumores que son prevenibles, las medidas de prevención y los diagnósticos tempranos. Si bien ha mejorado mucho el diagnóstico temprano, también la gente es más inquieta, tiene más acceso a la información por Internet y, si el médico no se lo plantea, el paciente pregunta sobre los estudios que deben hacerse para prevenir”, dijo.

“Hay que hacer mucho hincapié en eso –advirtió-, sobre todo formar a los médicos clínicos, médicos de familia, que tengan bien claro cuáles son todos los estudios de screening que se pueden hacer para tener un diagnóstico temprano y poder entregar un tratamiento temprano, donde probablemente ahí el tratamiento sea curativo”.

Mucha variedad de cánceres

Para el doctor Nardacchione, otro motivo por el cual era difícil curar el cáncer era porque detrás de esa palabra había cientos de enfermedades posibles y, de las posibilidades, el especialista mencionó solo algunas.

“Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer de mama que uno de colon. Y dentro de ello, hay también muchas subdivisiones que se comportan como enfermedades completamente distintas. Por ejemplo: se tiene cáncer de pulmón, cuando llega el diagnóstico hay que ver si son células pequeñas o no: dos tumores totalmente distintos con tratamientos totalmente diferentes y con pronósticos completamente diferentes. Respecto al cáncer con células pequeñas, hay poco avance hasta la actualidad y no es de los más frecuentes.

Dentro de los que no tienen células pequeñas, los más comunes son los escamosos y los adenocarcinoma. Dos totalmente distintos. En el escamoso se ha avanzado, pero no tanto, y en el adenocarcinoma se ha avanzado muchísimo en estudios de ciertas mutaciones genéticas; se trata de buscar blancos específicos para pegar en el blanco con la droga justa, la adecuada que va a actuar sobre esa mutación. Lo mismo pasa en mama, no es lo mismo un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, y dentro de estos los fuertemente, moderadamente o débilmente positivos. Y los que son completamente negativos, que se llaman triplemente negativo, que es muy distinto a los tumores de mama, un tumor en la mama que no es de la mama, entre otras variedades”.

Avances

Sobre los avances a los que tantas veces se aspira, el doctor Nardacchione dijo: “En este último tiempo se ha logrado avanzar en lo que es la cirugía, no la cirugía básica del cáncer, sino la de metástasis. Hoy está demostrado que hay pacientes que van a vivir más y mejor operando las metástasis. Antes la mayoría de las metástasis no se operaban”.

“Por otra parte, se va conociendo mucho mas de la combinación entre los tratamientos que uno puede usar, y puede traer más beneficios”, comentó.

¿Más pacientes es igual a más casos de cáncer?

Uno puede ver que hay más pacientes en los consultorios para tratarse el cáncer. ¿Esto es porque la enfermedad es más frecuente o porque hay más posibilidades de tratamiento?

“Hay más posibilidades de tratamiento –asegura el doctor Nardacchione-, con las distintas herramientas que se disponen, haciendo las combinaciones que tenemos para tal fin, combinándolas también, viendo cuál es el momento para cada una. Entonces podemos decir que se ha logrado cronificar la enfermedad en varios casos y con buena calidad de vida, lamentablemente no en todos”.

“Cada vez tengo más pacientes que fueron diagnosticados tempranamente, curados y que solo concurren a control. O muchos pacientes con estados avanzados que logran larga sobrevida. Estamos logrando que tengan larga sobrevida, muchos de ellos con muy buena calidad de vida, sobre todo en ciertos tumores como colon, mama, próstata. Y empiezan a verse sobrevivientes con cáncer de pulmón avanzado, que era algo impensado décadas atrás”, contó.

Los más comunes y uno que sorprende

Respecto a los tumores más frecuentes en nuestra región, el doctor Nardacchione respondió: “Puede decirse que un poco son los mismos en todo el mundo. En los primeros lugares están mama, pulmón, colon rectal y próstata”.

“Lamentablemente –advirtió el especialista- seguimos viendo mucho. Y algo que también sorprende es que empezamos a ver mucho en las instituciones privadas, cuando antes se veía mucho más en el hospital, el cáncer de cuello uterino avanzado”.

“Es un tumor que es prevenible con el uso de preservativo y con la vacuna, tratando de evitar la promiscuidad. Es un tumor altamente curable diagnosticado a tiempo, o con un PAP, y sin embargo seguimos viendo muchas chicas jóvenes, sobre todo, y también ahora mujeres más grandes, cosa que antes se daba en las jóvenes principalmente y ya casos avanzados. Estos son tumores que rápidamente dejan de ser quirúrgicos, que traen bastantes complicaciones y tratamientos que se pueden llevar adelante, pero que tienen sus toxicidades (quimioterapia y radioterapia)”, informó.