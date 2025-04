Abuso sexual infantil: piden 15 años de cárcel para el ex diputado German Kiczka y 12 para su hermano Sebastián

Los fiscales que investigan a los hermanos Kiczka pidieron hoy 15 años de prisión para Germán por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de sexual infantil (MASI), mientras que solicitaron 12 años para Sebastián por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y por el sexual simple de una adolescente.

Martín Rau y Alejandro Glinka peticionaron esas penas para el ex diputado del partido Activar y su hermano de 47 años por considerarlos culpables de los ilícitos previsto en el artículo 128 del Código Penal.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron la lectura de sus alegatos durante este miércoles. El juicio contra los hermanos Kiczka se está llevando a cabo en el Tribunal Penal N°1 de Misiones, en la ciudad de Posadas. La audiencia final, donde se conocerá el veredicto, se realiza en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales. El proceso ha incluido más de 60 testigos y la presentación de pruebas clave.

En primer lugar, Rau sostuvo: "Demostramos la descarga y exhibimos videos de sexual infantil. Esas filmaciones son para satisfacer el apetito de quienes la consumen".

En este sentido, el funcionario judicial señaló que en muchos casos "hay grabaciones de prácticas zoofílicas", por lo que consideró que "el volumen probatorio era tan lógico que el castillo de naipes se derrumbó".

Por su parte, Glinka apuntó contra Germán Kiczka, quien lo había acusado de "llegar a su cargo gracias a alguien" y negó que la investigación se trate de una "persecución política": "Son dos degenerados. En los videos vi menores de edad. Es una vergüenza".

En ese momento, los hermanos se pusieron las esposas y se retiraron de la sala.

"Los informes de los peritos de defensa son truchos. Trataron de torcer la realidad con inventos porque nunca hablaron de hechos reales", consignó.

El fiscal Glinka acusó a los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya (subrogante) de ser unos "burros" a raíz de que "no entienden el derecho".

En este sentido, el fiscal solicitó que el padre de los acusados, Leonardo Kiczka, y el diputado Pedro Puerta sean investigados por falso testimonio: "No podemos aceptar que el diputado Pedro Puerta presente un escrito y no venga a declarar presencialmente".

De acuerdo al alegato de Martín Rau, Germán Kiczka reconoció haber visto pornografía infantil en la computadora Lenovo y que esas descargas "eran a ciegas".

"Se abstuvo de responder cualquier pregunta. En las computadoras se hallaron búsquedas en Omegle, Periscope y Family. En esos programas había imágenes de menores de edad", señaló.

"Sebastián dijo que no se fugó, sino que se refugió en un campo a la espera de que se resuelva su situación. Era un prófugo", agregó el fiscal Glinka.

El mayor de los hermanos "nunca produjo un trabajo", destacó Glinka, quien añadió: "La familia afirmó que era un falopero, no sirve para nada y que no le podían dejar ni una planta. Lástima que no esté acá presente escuchando".

"Sebastián dice que hace cosas pero no sabe qué. No obstante, recuerda que borró material, entonces ¿sabe o no sabe lo que hace?", se preguntó Glinka, quien apuntó contra la defensa y la familia del acusado: "Mataron al más débil".

El fiscal Martín Rau destacó que en los videos se encontraron menores que eran sometidos a sexo anal, felaciones y diversos actos sexuales: "Eran niños de muy corta edad".

El representante del Ministerio Público Físcal señaló que el 28 de febrero de 2024 se realizó el allanamiento a la casa de Leonardo Kiczka, donde se hallaron muchos elementos informáticos, tales como un CPU, un pendrive SanDisk, la notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8.

"Se determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado participando de actos del partido Activar", agregó.

"Se encontró material de una adolescente de 16 años manteniendo relaciones sexuales", sentenció, mientras que "también se detectó la aplicación Emule" con la cual se hacen descargas sin mayores controles.

Además, declaró que "había niños y niñas practicando zoofilia", de acuerdo al material secuestrado.

En tanto, Glinka afirmó que la notebook Acer pertenecía a Germán y Sebastián Kiczka: "Es la computadora sucia y esto constituye un delito de coautoría".

"El usuario era Germán. Su nombre aparece logueado hasta en las redes sociales", puntualizó.

El fiscal alegó que en la notebook de marca Aser había archivos con nombres perversos como: “Nena castaña de 7 con su tío de 36 años", "Nenita saborea el semen de su papá" y "Le voy a romper el culito".

Glinka cuestionó que Germán y Sebastián "tenían a disposición ese material aberrante para cualquier degenerado".

Con respecto a Sebastián, resaltó que le dijo a una adolescente de 15 años: "Me vas a tener que sacar la calentura".

Según el fiscal, el hombre de 47 años "empujó a la víctima contra una bacha en un gimnasio y le tocó sus partes íntimas".

Con todos los elementos probatorios reunidos, Glinka y Rau solicitaron que Germán Kiczka reciba una pena de 15 años de cárcel y que Sebastián sea sentenciado a 12.