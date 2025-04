Amplia convocatoria tienen los cursos de uso de computadoras y celulares

En Junín hay una interesante oferta de cursos de computación y uso de tecnología para adultos mayores, tanto de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba) como del Gobierno Municipal, que son muy concurridos.

Respecto al Programa de Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (PEPSAM) de la Unnoba, que este año cumple 20 años de funcionamiento ininterrumpido, puede decirse que desde hace mucho tiempo impulsa, con rotundo éxito, cursos cuatrimestrales de computación y uso de las nuevas tecnologías, todo a disposición de los adultos mayores de 55 años.

Los cursos se dictan en las instalaciones ubicadas en calle Sarmiento 1169, primer piso, edificio Presidente Raúl Alfonsín, que ocupa extensión universitaria. Se enseña “Computación básica y recreativa” a cargo del profesor Emanuel Lazzari, los días lunes de 16 a 17.30; también “Internet y comunicación digital”, los lunes de 17.30 a 19, con el mismo profesor; y “Manejo de celulares y tablets”, a cargo de la profesora Paula Lencina, los miércoles de 8.30 a 10.

“Funcionan muy bien”

En diálogo con Democracia, la profesora Paula Lencina, magíster en Tecnologías Informáticas aplicadas a la educación, se refirió a la finalidad que tiene el curso: “Se trata de enseñar a los adultos mayores a empezar a configurar sus teléfonos. Generalmente uno usa un 10 por ciento de las funciones de un smarphone, lo mínimo indispensable, pero hay cosas que uno puede configurar, manejarle el sonido, el brillo, las notificaciones, saber cómo entro a las redes sociales”.

“En la Universidad –destacó Lencina- está este programa que ya tiene 20 años. La primera clase de computación que se dio en el PEPSAM la di yo y fue todo un reto. Empezamos así y hoy tenemos un montón de talleres que vienen funcionando muy bien: todos vienen entusiasmados, aprenden, evolucionan”.

Respecto a una temática recurrente que es la inseguridad o ciberdelito, la vulnerabilidad a la que estamos expuestos y cómo nos puede afectar, la profesora apuntó que se les enseña también a cuidarse de las estafas.

“Saber manejar whatsapp es algo que es necesario; entonces, se los acompaña para ello. En el manejo de las redes sociales también, pero con conocimientos y tratando de disminuir los riesgos que implica el uso de una red social”, dijo.

Aclaró que se les enseña desde cero, digamos, desde encender el celular, apagarlo, bloquearlo, cambiar el protector de pantalla, todo en forma gradual. “Yo entiendo que, por ahí, se sientan abrumados por la tecnología y los avances que tiene. Pero es bueno que se pueda aprender”, apuntó.

A la pregunta sobre si las clases eran más bien “lentas” para que los adultos pudieran aprender paso a paso, escuchando bien las indicaciones, la profesora respondió que sí.

“Muchos relatan que, cuando en sus hogares piden ayuda para hacer algo en el celular o en la compu, los más jóvenes lo terminan haciendo ellos. En cambio, en estos talleres sabemos que los adultos mayores tienen otros tiempos, que no es falta de capacidad, sino que es diferente, que tiene que ver con la edad, algo que nos va a pasar a todos. Hay que tener una paciencia, una didáctica especial, respetar sus tiempos y la pluralidad porque, como en todo grupo, hay quienes aprenden más rápido y otros a quienes les cuesta más”, explicó para luego afirmar su beneplácito para enseñarles.

“Me encanta trabajar con este tipo de alumnos porque además son muy agradecidos, quizás porque no hay muchos espacios para ellos particularmente”, dijo Lencina.

Seguridad

Respecto a la seguridad y el manejo de las redes y páginas web, la profesora Lencina manifestó que precisamente esa era una de las temáticas trabajadas en el taller del PEPSAM porque “justamente es una generación muy vulnerable a esto, aunque en realidad todos podemos sentirnos vulnerables porque nos pueden estafar”, aclaró.

“Les decimos que estén precavidos, que pregunten y que sepan, porque el conocimiento ayuda a defendernos de todas estas cuestiones. Pero que sean usuarios activos como cualquier persona de cualquier edad”, afirmó.

Por su parte Emanuel Lazzari, quien es ingeniero informático, docente de Unnoba y forense digital, apuntó que una de las cuestiones que se tocan en el curso de uso de computadora es el temor a ser víctima de un ciberdelito, de una estafa; y el otro miedo es a usarla mal.

“Ellos piensan que, si se le da un mal uso a la computadora, esta se puede romper, o que pueden provocar daño no a nivel físico, sino a nivel de software, que pueda andar mal.

Por otro lado, el gran temor que tienen es por todo lo que es relacionado al mundo de internet, estafas, ciberdelitos, ante lo cual se sienten muy vulnerables. Yo, al ser forense digital, me dedico al tema del ciberdelito, a la estafa. Es parte de lo que he estudiado en mi formación de posgrado”, aclaró el profesor.

“Lo que más temen es cuando les llega algún mail y dudan de que el emisor sea el que dice ser; y al hackeo por el teléfono. Les surgen dudas por la inseguridad. Se preguntan ¿qué datos míos puedo dar con cierta seguridad o qué páginas web puedo visitar sin que yo me sienta expuesto? Muchos lo que plantean es que usan internet, entran a alguna red social, pero les da miedo comprar por internet, todo lo que involucre poner datos de alguna tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Es en donde se sienten más inseguros porque piensan que por ahí los van a estafar. Dudan de poner sus datos en páginas por temor a que no sean la que dice ser. Pero, por otro lado, ven que ahora hay un montón de trámites que presencialmente no se hacen más, o que hay opciones interesantes, como los descuentos en las compras por internet. Sienten que estas cuestiones los obligan a ponerse al tanto del uso de las nuevas tecnologías”, detalló Lazzari.

“Yo hago mucho hincapié en eso. El año pasado hicimos, por fuera de las clases del PEPSAM, una serie de charlas relacionadas a los cuidados que hay que tener a la hora de vincularse en internet, básicamente”, recordó.

Nodos tecnológicos

Los Nodos Tecnológicos pertenecen a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Junín, y tienen como finalidad achicar la brecha digital que existe en la comunidad.

En diálogo con Democracia, Enzo Galimberti, desde el área en cuestión, manifestó que los Nodos Tecnológicos surgen como programa que aporta valor a Junín como Ciudad de Conocimiento, donde se configuran las propuestas que dan la oportunidad de formar en habilidades digitales, alfabetización digital, uso de herramientas que les permitan incorporarse o escalar a una posición más competitiva en este mundo digital.

“El término brecha digital –apunta- alude a la desigualdad existente entre las personas respecto a las posibilidades en cuanto al acceso, calidad, uso y formación, tanto en su rol como consumidores o productores, en las tecnologías de la información”.

En Junín actualmente se encuentran 2 Nodos en funcionamiento. El Nodo 1 funciona en calle España 37 y el Nodo 2, en Avenida Alvear y Alberti (CIC de Alvear).

Participación de los adultos mayores

Los Nodos Tecnológicos están destinados a gente de distintas edades, pero acuden a ellos muchos adultos mayores de 55 años años.

“En los nodos estamos acostumbrados a trabajar con adultos mayores. Contamos con cursos que les son de gran utilidad, ya que con el boom de la tecnología y con la actualización constante de la misma, si no estás metido en este mundo, es algo muy difícil de comprender. La mayoría de los adultos mayores viene a los cursos porque se quiere valer por sí mismo y no depender tanto de familiares o amigos para utilizar el celular, ya que hoy en día, por medio de esta computadora de bolsillo, se hace casi todo. Hoy se sacan turno en el médico, se ven las radiografías o tomografías, pagamos impuestos, se cobra y se paga por aplicaciones también. Si te ponés a pensar, no hace falta llevar la billetera, ya que se puede tener el DNI Digital, carnet de conducir y demás documentos que son necesarios al circular en la calle”, detalló Galimberti.

Cursos gratuitos

Los cursos son gratuitos, se cursan de manera presencial y son válidos a partir de los 16 años de edad.

“A principio de año –apuntó Galimberti- inauguramos la Escuela de Verano. En esta misma brindamos los cursos de Impresión 3D y también Billeteras Virtuales o Aplicaciones Bancarias. En este último tuvimos una gran concurrencia de adultos mayores, donde se les enseñó a utilizar Mercado Pago y Cuenta DNI. También, por otro lado, les enseñamos a utilizar la aplicación Mi Argentina. Mientras pasaban las clases, nos dimos cuenta de que tenían muchas dudas con respecto a la tecnología, así que les enseñamos a poner el factor de doble autenticación en Whatsapp para que no se los roben y, a su vez, a bloquear llamadas fraudulentas y de números desconocidos. Hicimos foco principalmente en las estafas telefónicas”.

Ofertas desde el Municipio

En este primer cuatrimestre, hay una amplia gama de ofertas de cursos en los Nodos Tecnológicos. Entre las numerosas propuestas están:

Uso básico de celulares: Curso diseñado para todas aquellas personas que se quieran adentrar al mundo de los celulares y no sepan utilizarlos. En este curso, se va a enseñar a bloquear las llamadas fraudulentas, a usar el factor de doble autenticación en aplicaciones para mejorar la seguridad del teléfono.

Se enseña a utilizar las aplicaciones más demandadas. También a configurar el celular, a acelerarlos por medio de aplicaciones que ya vienen en el teléfono. Tomar fotos, grabar videos y compartirlos. Y, por último, a mantener el celular en buen estado.

Iniciación e Introducción a la Computación: Este es un curso esencial para quienes desean familiarizarse con el manejo básico de una computadora, la navegación en internet y el uso seguro de plataformas digitales para trámites, compras en línea y navegación segura. Los alumnos también aprenderán a utilizar los principales navegadores, usar multipestañas y trabajar utilizando Windows.

Redes desde cero: En este curso se enseñará a usar Facebook e Instagram de manera segura y efectiva. Los alumnos aprenderán a configurar de manera segura sus cuentas, el paso a paso para subir sus contenidos. También a aumentar su visibilidad en línea y conectar de manera protegida con sus personas más cercanas.

Tecnología

Consejos para el uso del celular

Enzo Galimberti, desde los Nodos Tecnológicos, a pedido de Democracia, brindó consejos para los adultos mayores en el uso de celulares:

1) Siempre que atienden el teléfono, deben hacerlo con precaución y mirando bien en la pantalla quién llama, ya que es común atender apurado y no fijarse bien. Cuando creen un contacto, asegúrense escribir bien con nombre y apellido; también poner entre paréntesis de dónde lo conocen y, si es posible, que les agreguen una foto a los contactos así, cuando llaman, la persona es más fácil de identificar.

2) No brindar datos personales por teléfono, mensajes o WhatsApp. Nunca compartir números de cuentas bancarias, contraseñas, claves de cajero, CBU o códigos que llegan por SMS. Tampoco dar nombres o apellidos de familiares o amigos ni compartir información personal de nuestros más allegados.

3) Activar el bloqueo de pantalla por medio de una clave, PIN o huella dactilar. Así, si el celular queda lejos de ellos o lo pierden, sus datos quedan resguardados.

4) Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y otras aplicaciones. Esta es una capa extra de seguridad que protege tu cuenta aunque alguien tenga tu número. De esta manera, se evita, por ejemplo, que nos roben Whatsapp, algo lamentablemente muy común hoy en día.

5) No abrir enlaces que lleguen por whatsapp, mensaje o por mail. Tampoco acceder por medio de un mail a un home banking. Siempre cuando ven un mensaje que supuestamente es de un lugar verídico, inmediatamente entrar por medio de la aplicación oficial que tienen en sus teléfonos, nunca entrar por el mail.

6) No conectarse a redes inalámbricas públicas (Wifi): al hacer esto nuestros datos quedan expuestos y pueden ser robados.

7) Siempre usar datos móviles y la ubicación cuando se anda en la calle, así, si el teléfono se pierde, se puede encontrar entrando desde otro celular o una computadora.