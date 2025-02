Pasión a la distancia: relatos de distintas filiales que hacen lo imposible por seguir a sus equipos

Una escena de la película “El secreto de sus ojos” representa de forma magnífica los valores plasmados en esta nota. Ello se puede ver cuando el personaje de Guillermo Francella (Pablo) le explica al de Ricardo Darín (Benjamín): “El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay algo que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión”.

Precisamente, para ser entendida, como expondrán los entrevistados de esta nota, la pasión debe ser vivida. De esa forma, se puede generar una asociación o empatía entre quienes asisten a la cancha o depositan su fe en determinado equipo.

Para conocer más en torno a cómo es administrar “la pasión a la distancia”, Democracia dialogó con Gastón Disz, referente de la filial “Marcelo Gallardo” de River Plate; Gustavo Adrián Woinilowiez, integrante de la filial “Osvaldo Zubeldía” correspondiente a Estudiantes de La Plata; y Sebastián Zuccaro, presidente de la “Filial Racing Junín”.

Para complementar las miradas locales que siguen a sus equipos a cientos de kilómetros a la distancia, este medio se contactó con Andrés “Mago” Blasi para conocer un proceso inverso: cómo es llevar la pasión local en otro continente. En su caso, representar a La Loba con una filial en Ibiza.

Comienzo de la pasión

La forma y el punto de partida son las bases para indagar acerca de cómo fue que se dio el comienzo de este vínculo amoroso. En el caso de Disz fue “desde la cuna”. Acerca de ello, contó: “Mi padre veía los partidos porque él es muy fanático y me lo transmitió. A los 20 años arranqué a ir a la cancha con amigos, ya sea en tren o sumándome a alguna combi. La idea era ir de cualquier manera. Ya trabajaba de viajante y me acomodaba los viajes de acuerdo a los partidos”.

De índole similar, y también a la distancia, Zuccaro tuvo la impronta familiar como marca. “Tenemos parientes en el gran Buenos Aires por lo que desde chiquitos estábamos en contacto con toda la gente de Racing. He ido a la cancha, pero no de muy chico porque antes era difícil. Mis parientes iban seguido y, cuando venían a Junín, me traían alguna camiseta”.

En el caso de Woinilowiez no fue un tema familiar, pero sí tuvo incidencia el peso de las relaciones sociales y el momento histórico. Al respecto, narró: “Mi fanatismo por Estudiantes empieza en la época gloriosa de Zubeldía como DT: el equipo que salió campeón de América en el 68, 69 y 70; ganó el Metropolitano en el 67 y salió campeón del mundo en el 68”.

“Un vecino, con quien yo iba a la escuela porque había que cruzar la Avenida San Martín y era otro Junín ese, era hincha de Estudiantes y no fue tan difícil hacerme hincha debido a tantos triunfos. El tema fue después, ya que Estudiantes no era ni Boca ni River y no salía campeón seguido. No me importó estar más de 20 años sin salir campeón porque el amor por la camiseta hace que hoy, con 63 años, sienta el mismo amor”, siguió.

Sobre un caso más cercano, por lo que implica ser de un club local, Blasi compartió su vínculo con La Loba. “Surge cuando vuelvo de Buenos Aires, después de estar viviendo diez años allá. A mediados del 2010, un viejo amigo, Diego Fernández, me invitó a sumarme a los entrenamientos y empezó una conexión con los jugadores de Primera de aquel momento”.

“Una vez que Nicolás Lugli se vino a vivir a Ibiza formamos la filial, ya que algunos estábamos acá (en España) desde hacía varios años. Finalmente, el 18 de mayo del 2021 la terminamos formando”, contextualizó sobre los comienzos.

Pasión a la distancia

Al igual que una planta necesita ligeras dosis diarias de agua para seguir viviendo, una buena pregunta para hacerse en este caso es ¿cómo se alimenta/mantiene el afecto hacia una institución a la distancia?

Zuccaro comentó cómo se hace con el mundo de la Academia. Por eso, contó : “Tenemos una pantalla gigante y vemos los partidos en la filial. Quienes van a la cancha lo hacen en combi o en autos particulares y, cuando nos toca ir de visitante, nos reunimos y lo vemos en la filial”.

Y adelantó: “Antes de fin de marzo estamos proyectando algún evento para cantar un poco al aire libre, que no sea tan formal ni un descontrol, y celebrar la Copa Sudamericana. Además, a mediano plazo, estamos tramitando una personería jurídica”.

Al hacer referencia al equipo platense, Woinilowiez describió: “Llevar la pasión a la distancia no fue una complicación, sino algo normal. Cuando era chico no era tan común ir a los partidos y luego, con el paso del tiempo, pude ir a verlo varias veces. Sin embargo, las ganas y la locura de ir a la cancha se me fueron pasando porque sufro mucho los partidos. Verlos por televisión se me complica y hago pavadas como cambiar el canal o caminar por toda mi casa”.

Totalmente distinto es el caso de Disz, donde su eje principal es el club. Acerca de esto, opinó: “La familia, el trabajo y las vacaciones se organizan en torno a River y su fixture. Es un tema que pensé que con el tiempo se iba a pasar, y no. Ver los partidos lejos, que son los que se juegan de visitante o por Copa Libertadores, cuando no se puede ir por un tema económico, lo veo con amigos o en casa solo, pero se sufre más. Igual, si es una derrota, la paso ´mejor´ en la cancha, haciendo catarsis en la tribuna, que en mi casa”.

Desde su lugar, estando en Europa y manteniendo la relación con un equipo de Junín, Blasi indicó: “Es superdifícil porque uno extraña mucho, como puede ser participar de todo lo que es el día a día del club. Acá estamos unidos y juntos y buscamos estar cerca de la cotidianeidad. Pese a la distancia, buscamos ayudar en lo que podamos”.

Siguiendo con su relato, hizo referencia a cómo es en el caso de los partidos de torneo y explicó que “algunos se transmiten y otros no, e intentamos seguirlo siempre. Hay cuatro horas de diferencia horaria y estamos en contacto con la gente del club a través de Agustín Gatti, que es nuestro representante a nivel local”.

Relación con Sarmiento

Al desarrollar la pasión por un equipo diferente al principal representante local en AFA, como lo es Sarmiento para los juninenses, este medio también indagó en la manera de vincularse con ese otro mundo verdolaga.

Zuccaro opinó: “Uno siempre tira para el Verde y le gusta que el equipo esté en Primera. Hay chicos en la filial que son socios de Sarmiento también y está todo bien. Obviamente que hay rivalidad, pero habitamos Junín y es una buena relación. También está el Licha López, que fue un ídolo del club y uno de los jugadores más conocidos del Verde en los últimos años”.

En la misma línea de argumento se inscribió el caso de Disz al considerar que “con la gente de Sarmiento me llevo muy bien y hasta hemos llevado gente, en forma neutral, a River. De hecho, hasta he sido socio y una de mis hijas jugaba al vóley en el club”.

En tal sentido, señaló: “Junín no valora lo que es Sarmiento. Para mí ir a ver al Verde es un planazo y colaboro con las iniciativas que se hacen. También me consultaron cómo se hace el guardado de banderas en River para que ellos pudieran hacer un registro de banderas”.

A su turno, Woinilowiez, expuso: “Nací a tres cuadras del Eva Perón, jugué al básquet en el club y siempre fui a la cancha. Mi papá me llevó a ver los partidos y me hizo socio a los ocho años. Soy de la época en que, cuando eras chico, eras de un equipo de Junín y otro de Buenos Aires. Entonces, en mi caso, el Verde es mi casa y el barrio. Tiene un significado tremendamente emocional”.

“En la filial hay casos de personas oriundas de acá que son de Estudiantes y, en lugar de Sarmiento, son de BAP, Defensa o Newbery. Cada uno se crio en un barrio donde está un club distinto y nos une el amor a Estudiantes”, dijo y agregó: “El partido más incómodo de la vida es cuando juega Sarmiento contra Estudiantes: se me hace muy difícil porque se encuentra mi amor hacia el Pincha y el Verde que fue mi casa y crecimiento”, añadió.

Rol de la filial: acciones sociales

Un último ítem fundamental tiene que ver con la operatividad y el rol social que ocupan las filiales como punto de encuentro y de referencia para los simpatizantes de determinado equipo.

En el caso del Millonario, Disz informó que sirven como “una orientación: te conviene hacer esto, te conviene encararlo por la web, podemos organizar viajes al Monumental u otra provincia”.

“Después del 2018 no se les dan más entradas a las filiales. Por eso, hacemos grupos para sacar entradas porque hay filas virtuales y es bastante complejo. Eso no aplica para ir a la cancha de River porque uno tiene su abono y entra, sino para los partidos que son puntuales: Copa Argentina o Copa Libertadores”, explicó y ejemplificó: “Si se juega en Salta, es lógico que la gente de esa provincia quiera ir y comprar todas las entradas. Por eso nos organizamos para poder comprar entradas y que alguien de esa provincia nos ayude a retirarla antes del partido y dárnosla”.

En el caso de Racing, Zuccaro dijo: “Estoy encargado de muchas cosas y, más allá de pagar los impuestos y el alquiler, todo sale de nuestro bolsillo. Siempre tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Tratamos de juntar ropa o juguetes cuando hay algún evento como el día del niño”.

Woinilowiez, como un integrante más de la filial, dio su mirada general y expresó: “Hacemos obras de beneficencia para alguna escuela u hospital. Más de una vez hemos vendido locro para donar lo recaudado a escuelas carenciadas tanto a nivel local como de la periferia. Siempre estamos abiertos a que alguien se le ocurra algo, como puede ser organizar una pollada, rifas u otra acción. Estamos muy contentos con eso y desde el club, aparentemente, están conformes”.

Asimismo, a nivel personal opinó: “La filial cumple una función social ya que nos juntamos a hablar de Estudiantes y discutir en torno a distintos aspectos. Son las discusiones de fútbol normales como todos los hinchas, pero, en este caso, del mismo equipo. No tenemos un lugar exclusivamente nuestro, pero siempre encontramos un lugar para reunirnos y conversar de las distintas cosas”.

Por último, desde el viejo continente, Blasi resaltó que “creando la filial es como si estuviéramos con un pie allá. Siempre tenemos buena predisposición y buscamos tirar buena energía. Eso nos hace bien y nos alimenta. Buscamos hacer una reunión mensual donde compartimos comidas, historias y anécdotas. La podemos definir como un soporte para que todo sea más ameno pese a la distancia”.

“Nos toca vivir en una isla que es muy turística y, por ende, vivimos en una sociedad multicultural. Ibiza es de población baja durante el invierno y viene mucha gente durante el verano. Nosotros nos relacionamos con chicos de otros países de Latinoamérica y tenemos buena relación con los españoles”, comentó y cerró: “En el festejo del primer año de la filial pudimos hacer una comida y un festejo con más de 60 personas, en un lugar repleto de colores de La Loba. Es un poco eso lo que tratamos de generar”.

Distintos recorridos, distintas acciones y distintos presentes, pero, en todos los casos, unidos por un factor en común: anteponer la pasión a cualquier resultado o barrera física. De esa forma, las filiales posibilitan el encuentro entre semejantes y que la distancia sea solo física.