El Gobierno modificó la ley de feriados y casi no habrá fines de semana largo en 2025

El Gobierno decidió a través del Decreto 1027/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial únicamente tres días "no laborables" con fines turísticos para 2025.

Las fechas designadas son el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre y esta decisión se enmarca en las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables en la Argentina.

El artículo 1° del decreto dice textualmente: "Establécense como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: AÑO 2025: 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre". La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos.

El Gobierno destacó que la medida busca fortalecer la actividad turística, uno de los sectores clave para el desarrollo económico nacional. En los fundamentos del decreto, se subrayó que la decisión tiene como objetivo distribuir el turismo a lo largo del año, contrarrestando la estacionalidad que afecta al sector.

Según el texto, "dicha facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina" y añadió que estas fechas específicas están diseñadas para generar beneficios económicos en destinos turísticos de todo el país.

Sin embargo, estas fechas fijadas por el Gobierno para 2025 no contarán como feriados sino como "días no laborables con fines turísticos". Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les otorgan o no el día libre a sus empleados.

Además, según información oficial, “la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras, por lo cual el devengamiento en todos los casos es un salario diario normal se cumplan o no tareas”.

El decreto hace referencia al artículo 7° de la Ley 27.399, que otorga al Ejecutivo la potestad de fijar hasta tres días no laborables por año con fines turísticos. También, se menciona el artículo 6° de la misma ley, que regula el traslado de feriados nacionales que coincidan con días de semana para optimizar su impacto económico.

El Gobierno espera que la disposición contribuya significativamente al crecimiento del turismo interno, alentando a los argentinos a viajar dentro del país y dinamizando las economías regionales. En años anteriores, medidas similares demostraron ser efectivas para movilizar a millones de personas y generar ingresos en sectores como la hotelería, gastronomía y transporte.