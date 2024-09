Los incendios en Córdoba no ceden y acechan a Capilla del Monte y su mítico cerro Uritorco

La región serrana de Córdoba arde desde hace una semana y la situación está lejos de mejorar. Autoridades provinciales definieron el escenario como “bastante crítico” en estos momentos: hay al menos cuatro focos activos, y se han tenido que evacuar a varias familias. En las últimas horas, los incendios obligaron al corte de la ruta 38 a la altura de Capilla del Monte, que está siendo una de las localidades más afectadas.

“Anoche fue un infierno”, declaró el intendente de esa localidad, Fabricio Díaz, al diario La Voz. Capilla de Monte, ubicada en el departamento de Punilla, vivió una noche de arduo trabajo y hoy los bomberos continúan combatiendo el foco. Encima, el pronóstico no es alentador debido a los fuertes vientos y la rotación constante, lo que dificulta las labores de extinción de las llamas. Las autoridades han declarado un riesgo extremo de propagación del fuego.

En la localidad famosa por estar al pie del mítico cerro Uritorco, las llamas llegaron quemando todo a su paso incluso a dos viviendas de barrio Valenti, y poniendo en peligro a otras. Hasta ahora hay 54 evacuados que aún no pueden regresar a sus hogares porque el fuego sigue activo.

Ahora también se quema capilla del monte , me cuesta creer que esto se provoque solo sin causas. 😔 pic.twitter.com/Q3srY0eMxb — Max (@maxiacosta100) September 19, 2024

Las llamas comenzaron el miércoles pasado en San Esteban, localidad vecina a Capilla del Monte, subió al cerro de Las Gemelas (ubicado enfrente del Uritorco) y durante la noche del jueves llegó a su punto máximo y durante la madrugada del viernes “descendió agresivamente” hacia el pueblo. Las llamas afectaron, además de Valenti, a los barrios de La Toma y Villa Cielo.

Las personas evacuadas fueron trasladas a un centro municipal y luego a hoteles y cabañas. El propio intendente que vive en barrio La Toma tuvo que autoevacuarse con su familia por el riesgo de que el fuego ingrese a su vivienda.

“Pasamos toda la noche con el miedo de que el fuego se meta a las viviendas por la característica de estos pueblos que están pegados a la montaña”, afirmó Diaz.

“Los bomberos hicieron un gran trabajo con sus equipos pesados, junto a Etac, el Plan de Manejo del Fuego y con los aviones hidrantes evitaron que se quemaran varias viviendas. Trabajaron alrededor de 150 personas”, destacó el diario cordobés.

“Lo que nos complica es la condición climática hay un viento del este es muy intenso con ráfagas de mucha velocidad lo que hace que el trabajo se dificulte y lo direccione hacía el pueblo”, expresó Díaz.

Durante la tarde del jueves se cortó, por precaución, la ruta 38 –de acceso a Capilla del Monte- porque el fuego estaba de ambos lados lo que ponía peligro para el tránsito. Más tarde, la ruta fue habilitada para la circulación, pero el intendente recomienda si no es necesario no llegar a la zona y a los vecinos no recorrer los barrios que están afectados porque entorpece el trabajo de bomberos.

Díaz afirmó que el incendio no está contenido y hay varios frentes que lo controlarán con aviones hidrantes. A la vez, remarcó el apoyo que recibe de los funcionarios de la Provincia.

Aún no se sabe cómo se iniciaron las ráfagas. “El paisaje que quedó es desolador, parece que hubieran tirado una bomba”, reveló.

Alerta por incendios en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba reiteró el alerta extremo por riesgo de incendios forestales. Estas condiciones se mantendrán al menos hasta el próximo lunes por lo que en caso de divisar una columna de humo se ruega llamar al 0800-FUEGO (888 38346), 100 (Bomberos) o 911 (Policía).