Museo Malvar, un recorrido imprescindible para aprender sobre la Guerra de Malvinas

Creado a partir de la iniciativa de los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de Junín, el Museo Malvar es un espacio que muestra la historia de una manera particular. Así, ubicado en el predio del complejo Beto Mesa, además de contar con una gran hemeroteca, cientos de fotos, objetos y hasta una balsa de rescate como la que se utilizó en el Crucero General Belgrano, en el lugar se brindan visitas guiadas por ex combatientes que relatan sus vivencias. “La creación del Museo fue una iniciativa nuestra porque no teníamos un lugar propio. Entonces, hablamos con el intendente Pablo Petrecca y nos propuso este espacio. Esto era un depósito que estaba todo desolado y roto. Ahora, está muy aprovechado por nosotros”, explicó Carlos Alberto Luján en un recorrido exclusivo que realizó Democracia y agregó “en el Museo recibimos a todo el público en general y principalmente a muchas escuelas, que sacan turnos previamente. Durante todo el año nos visitan muchos alumnos y si hay alguna escuela que no puede movilizar a los niños por el tema del transporte, nosotros vamos y damos charlas en la institución”.

En ese sentido, Luján remarcó que el Museo está abierto todo el año los lunes de 8:00 a 14:00 y de martes a viernes de 8:00 a 17:00 con una muestra fija. “Tenemos mucha bibliografía, diarios de la época, fotografías, una balsa similar a la que se usó en el Crucero General Belgrano e indumentaria que se usó en Malvinas”, contó el ex combatiente y añadió que “además, tenemos videos para mostrarles a los chicos y damos nuestras charlas, donde contamos todas nuestras vivencias. Eso a los chicos les encanta. Porque de Malvinas, en los libros, no hay nada. Entonces aprovechamos que estamos para contar la historia viva, en primera persona”.

Carlos Alberto Luján era mecánico aeronáutico de la Armada Argentina, en la base de Punta Indio (provincia de Buenos Aires), se dedicaba tanto a la parte hidráulica como de armamento de los aviones de combate. Hasta que el 2 de abril de 1982 lo trasladaron junto a su cuadrilla a Río Grande y el 24 de abril a las Islas Malvinas. “El conflicto duró 74 días, hasta el 14 de junio. Pero nosotros volvimos el 18, estuvimos cuatro días más o menos como prisioneros de guerra hasta que nos trajeron al continente”, relató.

Objetos del museo

Respecto al objeto más grande del museo, la balsa de rescate, se encuentra junto a un tambor celeste y blanco donde estas iban guardadas y eran lanzadas al mar en caso de hundimiento. Los mismos tambores y balsas que llevaba el ARA General Belgrano cuando fue bombardeado por los ingleses el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de guerra.

“Quedaron todos a la deriva. Algunos entre 24 y 48 horas, otros hasta 36. Murieron 323 personas porque había balsas que rescataron con dos personas y balsas sobrecargadas”, contó Luján. En Junín hay dos sobrevivientes, Pedro Acosta y Alberto Cepeda.

Además, dentro del museo están expuestos distintos elementos de la vestimenta que usaron los soldados durante la guerra; como chaquetas de diferentes rangos y uniformes, botas, pasamontañas, cinturones o las bolsas-cama donde dormían y las mochilas donde trasladaban sus pertenencias personales. Además, hay réplicas de distintos tipos de armamento; por ejemplo, los misiles disparados por el ARA General Belgrano.

También se encuentran en sus paredes las imágenes de todos los ex combatientes juninenses que estuvieron involucrados en la Guerra de Malvinas. Así, en sus fotografías son acompañadas por información biográfica de cada uno.

Archivos documentales

Los documentos y fotografías de los que dispone Malvar son numerosos, pero no están todos expuestos aún. “Esto cada vez se va llenando más, yo calculo que en dos o tres años nos va a quedar chico, ya tenemos un montón de cosas más para traer”.

Las fotos permiten, de alguna manera, situarse en el momento de los hechos. Se pueden apreciar fotografías de diferentes grupos de soldados, aviones de combate, el crucero General Belgrano mientras se hunde, el rescate de las balsas de ese hundimiento, un cráter de bomba en la base naval argentina, el edificio de la torre de control en Malvinas -antes y después del ataque de primero mayo- o cómo era el pueblo del Puerto Argentino en la época, entre otras tantas.

Otros puntos importantes del museo son la hemeroteca y la biblioteca de la que disponen. La primera está formada por todos los diarios de la época, diarios de distintas partes del país, pero con un tema común, la Guerra de las Islas Malvinas.

También cuenta con algunas revistas que los soldados guardaron durante todos estos años. La biblioteca, por su lado, la componen diversos libros, ya sean sobre aviación, ejército, testimonios o historia. En este caso, también se encuentran además revistas sobre la Guerra como la revista Gente o La Semana.

Cabe destacar el libro “Presente”, una recopilación de los testimonios escritos a mano por todos los Veteranos de Guerra de Junín. Un proyecto que surgió sin ser buscado. “Hace 25 o 30 años empezamos a trabajar el grupo de Veteranos de Guerra con dos psicólogas, y uno de los trabajos terapéuticos que ellas nos hicieron hacer fue escribir de puño y letra todo lo que nosotros habíamos vivido en Malvinas. Desde el momento de que cruzamos hasta el último día”, explicó Luján.

Al principio solo era un archivo histórico para que guardara el municipio, pero más tarde, con la ayuda de la Unnoba, decidieron editar un libro.

El Cementerio

Al fondo, hay un mural del Cementerio Darwin en Malvinas por los caídos durante el conflicto. El mural es una réplica de la distribución del lugar; un pasillo central, la cruz al fondo y las tumbas a ambos lados perfectamente alineadas. Pero este cementerio tiene una particularidad, hasta hace aproximadamente diez años, la única placa que había en cada tumba decía: “Soldado conocido solo por Dios”.

Fueron la Cruz Roja Internacional junto a la cancillería británica y argentina, los que realizaron un largo trabajo de identificación de los cuerpos para que sus familiares pudieran despedirse. “A veces había casos que los familiares ya habían fallecido o no se podían ubicar, pero bueno fue un laburo de mucho tiempo. Y ahora, gracias a Dios, cada tumba está identificada por fila, número, nombre y apellido. Acá, en Junín tenemos cuatro caídos, pero el único que falleció en Malvinas fue Guerrieri, los otros tres murieron en el crucero General Belgrano”, contó Luján.