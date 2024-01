Kate Middleton fue operada con éxito del abdomen y estará internada durante 15 días

Kate Middleton, princesa consorte de Gales, fue operada con éxito del abdomen y estará internada durante 15 días, indicó el Palacio de Kensignton.

Según la información, la esposa del príncipe William permanecerá hospitalizada en el London Clinic, un hospital privado del centro de Londres, antes de volver a casa para recuperarse.

Su oficina afirmó que sólo proporcionaría actualizaciones sobre su progreso cuando hubiera "nueva información significativa para compartir".

A qué cirugía se someterá Carlos III

El rey Carlos III de Inglaterra recibirá tratamiento para una cirugía prostática. El monarca británico, de 75 años, tiene un tumor benigno.

El comunicado del Palacio de Buckingham sostiene que la intervención no es de gravedad. “Al igual que miles de hombres cada año, el rey se tratará por el agrandamiento de la próstata”, trascendió.

Carlos tenía varios compromisos pautados para esta semana, pero fueron postergados por este problema de salud. El médico le aconsejó al rey que descanse para que tenga un breve período de recuperación.

La realeza no suele revelar los detalles de sus enfermedades, ya que considera que todos los asuntos médicos son privados, pero el palacio dijo que Carlos estaba dispuesto a compartir los detalles para animar a otros hombres que experimenten síntomas a que se sometan a un chequeo.

Qué es el agrandamiento benigno de la próstata

La página web del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) describe el agrandamiento benigno de la próstata como una afección que puede afectar a la forma de orinar y que es común entre los hombres mayores de 50 años.

"No se trata de un cáncer y no suele ser una amenaza grave para la salud", afirma el NHS en su sitio oficial. "A muchos hombres les preocupa que tener la próstata agrandada signifique que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Este no es el caso".