Los insultos de Julián Serrano tras la noticia del casamiento de su ex Oriana Sabatini

Julián Serrano es un joven influencer y cantante que estuvo en pareja con Oriana Sabatini cuando ambos participaron del programa Aliados, de Cris Morena. La relación terminó a mediados de 2017 y la joven había dado a entender que no había sido ella quien había tomado la decisión de separarse.

"No me engañó; o al menos, no que yo me haya enterado. Él dice que no… yo no me aburrí", había declarado la hija de Catherine Fulop, quien por ese entonces tenía 21 años.

Tras la ruptura, Julián Serrano comenzó un romance con la actriz Malena Narvay, que terminó tiempo después para reencontrarse con una amiga de la infancia, que había conocido en su Entre Ríos natal. Viajó por el mundo y se dedicó a hacer música, un poco alejado del ojo de la prensa, aunque con millones de seguidores en sus redes sociales.

Lo que no imaginó Julián era que se volvería tendencia en redes sociales por el anuncio de la boda de su ex Oriana Sabatini con el futbolista de la Selección Argentina Paulo Dybala.

En los posteos, varias chicas destacaron que “después de un Julián Serrano, puede llegar un Paulo Dybala” porque muchas consideran que su romance con Malena Narvay habría iniciado cuando aún salía con Oriana.

Enojado por ser tendencia y por el tenor de los comentarios, el joven de 30 años decidió publicar un posteo cargado de insultos: “Ya que soy tendencia aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pi… todos disponible en la con… de tu madre”.