Potenciar Trabajo: pago conaumento y Bono en septiembre

Los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, tendrán un aumento que se sumará al bono de $10.000 que también les pagará el gobierno como una medida para aliviar las consecuencias de la devaluación.

A su vez, el mes que viene el gobierno cumplirá con el pago de la primera cuota de $10.000 del adicional que prometió el Ministro de Economía Sergio Massa para este grupo, entre otras medidas económicas anunciadas para aliviar las consecuencias de la devaluación que se suman a la alta inflación que se mantiene hace meses. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social informan que aún no se conoce cuál será la fecha de pago de este bono. "El bono de septiembre se va a pagar después, la fecha aún no está confirmada pero no se va a pagar con el Potenciar", dijeron.

Potenciar Trabajo: pago de bono extra

Según lo informado por el ministro Massa a través de sus redes sociales, confirmado también desde el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Victoria Tolosa Paz, alrededor de 1.300.000 personas inscriptas en el programa Potenciar Trabajo recibirán una ayuda adicional de 20.000 pesos.

Este Bono extra será pagado en dos tramos:

Septiembre: $10.000

Octubre: $10.000

Potenciar Trabajo: cómo saber si cobro el beneficio

Luego del proceso realizado por el Ministerio de Desarrollo Social para reordenar los planes sociales, se confirmó que no habrán nuevas altas para el programa Portenciar Trabajo y sólo seguirán cobrando la prestación quienes hayan realizado la validación de datos. Este proceso, que consisitió en una auditoría autogestionada por cada beneficiario, finalizó el pasado 15 de marzo de 2023.

De esta forma, para confirmar si se sigue siendo o no miembro del programa Potenciar Trabajo, se debe realizar la consulta a través de la página web de la ANSES ingresando a Mi ANSES con Clave de Seguridad Social y CUIT o de la aplicación "Mi Argentina":