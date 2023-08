Le suspendieron la licencia al conductor que atacó a una mujer con un hacha después de chocar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidieron suspenderle la licencia de conducir al hombre que atacó a una mujer con un hacha después de chocar.

El hecho ocurrió hace varias semanas en la localidad de San Fernando y ante el posible riesgo para terceros, el organismo decidió quitarle el carnet hasta que rinda un nuevo examen psicológico para saber si está apto para manejar.

“Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo”, detallaron desde la cartera.

A pesar de que el sujeto explicó que lo habían echado del trabajo y que tuvo una reacción violenta contra la mujer y su hijo de siete años, las autoridades remarcaron la necesidad de sacar de la calle a conductores temerarios.

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, mencionó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, sumó: “La violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino”.

El conductor estuvo detenido siete días hasta que fue puesto en libertad.