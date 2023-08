Denuncian que el Ministerio de Trabajo tiene una sola inspectora para más de 40 gremios

Con motivo del Día del Trabajador Panadero que se cumple hoy y las elecciones en el gremio Suppaj que hubo el domingo último, Rosana Farías fue entrevistada por TeleJunín y mencionó los problemas que debía afrontar para hacer reclamos laborales de los afiliados y tener la respuesta correspondiente.

Como en todo sindicato, cada vez que se detectan irregularidades que perjudiquen a un afiliado o trabajador, se acude al Ministerio de Trabajo para gestionar el reclamo.

Al respecto, la entrevistada manifestó: “Somos un sindicato que siempre está en la calle, junto al trabajador. Tenemos una zona muy amplia y los conflictos son muchos, más ahora por el tema económico. No se puede soportar más. Hay apertura de paritarias, logramos un salario medianamente digno porque hoy por más que uno logre un aumento de salario en el mes lo ves licuado por la inflación que hay y lo más caro que es la comida. Lo básico que es la alimentación es cara, eso y también los alquileres”.

Respecto a esto último Farías apuntó que ellos tenían un proyecto que le habían presentado al Intendente para ver la posibilidad de acceder a terrenos. “Hoy la mayoría de nuestros trabajadores sufren por los alquileres y tienen un salario que no alcanza. Si a eso le sumamos que lo obligan a firmar un recibo mentiroso, por una suma que no recibe, tenemos un grave problema”, comenzó diciendo la entrevistada.

“Reclamamos y vemos el problema con los empleadores, desde el Ministerio de Trabajo. Por eso tenemos que tener un Ministerio de responda. A mí me pasa que como tengo diferentes zonas, trabajo con diferentes delegaciones (de Ministerios de Trabajo). En algunos lugares encuentro delegado o delegada que hace lo que corresponde, lamentablemente en otros no”, apuntó.

“Hace poco tuvimos acá, en Junín, una serie de problemas con el Ministerio de Provincia. En principio, porque hay una sola inspectora que trabaja para más de 40 gremios y tenemos que pedir no más de cinco inspecciones y esperar un mes”, comentó.

“La problemática es nuestra, lo sabemos, pero si no tenemos las herramientas fundamentales que tenemos que tener para hacer cumplir el reclamo, para que no sigan ninguneando al trabajador, para que no sigan atropellando los derechos de los trabajadores, entonces ¿dónde vamos a reclamar?”, preguntó Farías.

Ella explicó que antes de toda medida de fuerza primero debían pasar por el Ministerio y agotar las vías del diálogo, pero “¿dónde dialogamos si ese empleador no tiene donde ir? El proceso es muy largo para hacer Justicia”, dijo.

“Al trabajador lo obligan a firmar algo mentiroso. Otro punto son los días de feriado que lo hacen trabajar y después se lo reemplazan por su franco. Si ese trabajador no tiene respaldo, no solo del gremio sino de los ámbitos ministeriales que tiene que tener, obviamente no va a decirlo, no va a denunciarlo porque puede tener miedo ante la falta de trabajo que hay”, denunció.

“Por esto lo que pido, y ojalá pase, es que empecemos a trabajar todos desde nuestro lugar como corresponde y vamos a beneficiar mucho la vida de los trabajadores”, afirmó.

Elecciones

El 30 de julio pasado hubo elecciones gremiales en Suppaj donde se presentó una sola lista, encabezada por Rosana Farías.

“Ha sido un año muy especial, importante para la vida de los trabajadores panaderos, para el sindicato. Más allá de ser la única lista es importante sentir el acompañamiento a través del voto y luego participar del festejo”, dijo a TeleJunín. Cabe mencionar que hoy, Día del trabajador Panadero, habrá sorteos de más de 50 importantes premios, y premios sorpresas, siendo este día feriado laboral para los trabajadores panaderos.

“Estamos más que agradecidos a todos quienes nos apoyaron y que sabíamos que íbamos a tener porque lo demostraron el día en que este sindicato, de alguna u otra manera, se puso en peligro. Estamos muy unidos, muy fortalecidos”, expresó la sindicalista para mencionar también que se habían sumado más integrantes de comisión, ya que algunos se habían jubilado y otros fueron sancionados por alguna razón.

El encuentro también contó con la presencia del secretario de Panaderos a nivel nacional, Gastón Frutos, que vino a acompañar la gestión de Farías, la cual adelantó que se empezará a construir otra parte más que queda por hacer en la sede gremial.

“Ya está construido el salón de capacitación. Lo que se hará es un salón de usos múltiples para los afiliados. Es importante decir que se van a hacer tres o cuatro consultorios médicos, es muy importante para la organización tener consultorios propios. Estoy agradecida y muy feliz”, dijo Rosana Farías.

Respecto a las acusaciones judiciales que hace un tiempo atrás fueron de índole pública, la entrevistada respondió: “Dejé que la justicia actúe, que investigue, sin entorpecer nada, ponerme a disposición como siempre lo hice, mientras tanto seguí trabajando que es lo que sé hacer y ocuparme de lo que tenía que ocuparme que es de la gestión, que para eso fui elegida. Dejé que los abogados, los fiscales, que la Justicia se encargue”.