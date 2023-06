La Ciudad de Buenos Aires otorga permiso a un nuevo casino online

Nuevamente, la industria del juego online trae novedades que evidencian el crecimiento de un mercado que se encuentra en auge. Argentina tiene un altísimo índice de jugadores que se vuelcan a las plataformas digitales para entretenerse. El avance en materias de regulación allana el campo para que las empresas internacionales miren hacia territorio argentino.



En CABA, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires es la encargada de suministrar las licencias a los operadores de juego. Estos deben atravesar un engorroso periodo de supervisión que garantice su seguridad y buen funcionamiento. Así es como Yggdrasil se suma a los casinos de Buenos Aires online que ya cuentan con la habilitación pertinente y consolida su posición en el mercado latinaomericano.



La empresa de origen sueco ya habría mostrado su interés en expandirse en la región luego de haber lanzado su oferta en Colombia en 2022. El desembarco de Yggdrasil en la Ciudad de Buenos Aires es una gran noticia para la industria, ya que es un proveedor de juegos con excelentes calificaciones para el corto tiempo que lleva operando en el sector.



La innovación, un aspecto clave para mantenerse firme en la industria del juego



La velocidad de los avances tecnológicos condujo a que lo que hoy es tendencia mañana sea considerado obsoleto. Las industrias del entretenimiento se enfrentan con el desafío de tener que actualizar sus productos día a día. En la industria del juego online esto es fundamental. La innovación de las plataformas es un aspecto clave para que la empresa prospere en un sector con tanta competencia.



En este punto, los proveedores de juego cumplen un rol muy importante. Antes de registrarse, los usuarios tienen en consideración qué juegos ofrece la plataforma y cuáles son las compañías que los producen. Yggdrasil desembarca en la urbe bonaerense con una gran reputación como proveedor y con un amplio espectro de juegos de calidad que hoy ya son furor en los casinos online.



La empresa fue fundada recién en 2013 y, a pesar de su corta trayectoria en el mercado, ya fue galardonada. En 2016 y 2017 recibió el Award a “Best Slots Provider”. El premio reconoció la moderna y avanzada oferta de su catálogo que integra juegos de azar muy solicitados, como Vikings Go Berzerk, Valley of the Gods, Jungle Books y Beauty of the Beast. No es menor mencionar que el fundador de Yggdrasil es el ex CEO del gigante NetEnt.



Yggdrasil: un proveedor con referencias mitológicas



El nombre del casino puede llamar la atención de varios aficionados al juego que están acostumbrados a oír referencias menos difíciles de pronunciar. Por su nombre, podemos dar cuenta rápidamente de que se trata de un proveedor oriundo de otras tierras, y no nos equivocamos, Yggdrasil significa el árbol de la vida en la mitológica nórdica, un árbol que con sus ramas mantiene unidos los diferentes mundos.



Su nombre, al que podemos considerar, o no, una buena estrategia de marketing, nos conduce a inferir en el interés de esta empresa por expandirse hacia regiones en los que encontrar tierra fértil para hacer crecer sus negocios. Hace ya un tiempo que Latinoamérica pareciera ser esa tierra fértil dado que muchísimas empresas del juego que operan en Europa tomaron la decisión de invertir en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú, entre otros.



La legalidad del juego en Argentina



La legalización del juego online en Argentina es un caso muy particular ya que no existe una ley nacional que resuelva el asunto en todo el país. Cada provincia decide de forma autónoma si desea dar luz verde a los operadores de juego. A pesar de que ya son mayoría las jurisdicciones que decidieron avanzar en su legalización, todavía abundan los debates que demoran las aprobaciones formales para que las normas entren en vigencia.



Córdoba, por ejemplo, se encuentra dividida. Las apuestas en juegos online estarán habilitadas en la provincia una vez que la Lotería de Córdoba derogue formalmente la lista con los casinos con licencias. Mientras tanto, el aumento de casos en ciberdelitos preocupa a las autoridades, uno de los motivos por el cual la Ciudad optó por no adherir a la ley provincial y las apuestas en juegos de azar online continuarán siendo una actividad prohibida en esta región.



El sector que rechaza la instalación del juego online manifiesta su preocupación por la falta de entes que regulen el ejercicio de las casas de apuestas. La expansión de la industria del juego condujo a que se multiplicaran los operadores clandestinos. A pesar de que su legalidad puede representar un crecimiento económico importante, se expresa la urgencia de que se agudicen las políticas de protección a los usuarios.