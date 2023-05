Las colectividades de inmigrantes resisten el paso del tiempo y permanecen activas

¿Qué ocurrió con todas esas asociaciones y sociedades creadas por los inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad?

Pese a las grandes dificultades, al día de hoy, la mayoría de ellas sigue adelante con el apoyo de la comunidad y los descendientes de aquellos inmigrantes que hicieron grande a Junín.

En otros casos, ciertas agrupaciones de inmigrantes permanecen en estado latente y solo participan a través de la Asociación de Colectividades que los cobija, en los distintos actos que se organizan en la ciudad.

Y, por último, lamentablemente hay algunas que ya se encuentran activas, como es el caso de la Sociedad Francesa (desaparecida hace muchos años) o Alianza Francesa, que cesó sus actividades hace algunos años atrás.

A continuación, se brinda un pantallazo de la realidad que viven las entidades impulsadas por aquellos inmigrantes, principalmente de Europa, que eligieron Junín para residir.

Sociedad Española

Este año, la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Junín, con sede en Narbondo 32 y 34, cumplirá 140 años desde su fundación ocurrida el 25 de noviembre de 1883.

Y actualmente, la entidad lleva adelante lo que por ahora es un ambicioso anteproyecto de refacción y construcción en un importante sector céntrico de la ciudad.

Se trata de erigir un edificio de altura, de 18 pisos, y realizar refacciones y reconstrucción en el edificio donde funcionaron en distintas épocas el Colegio Nacional, la Escuela Comercial y Escuela “Patricias Argentinas”, en Lebensohn y Narbondo.

Al respecto, Miguel Angel Frade, presidente de la Sociedad Española de Junín, al ser consultado por este medio, manifestó que estaban en una etapa de negociaciones con la empresa que estará a cargo de llevar adelante las obras, elegida en una asamblea de la entidad.

Como el lugar ha sido declarado por ordenanza municipal como patrimonio histórico cultural, se deben cumplir determinadas pautas, principalmente en lo que será la planta baja (frente de lo que era la escuela, patio y aulas), que quedaría en poder de la Sociedad Española y se construirían locales comerciales, un restaurante y, además, se mantendría un aula que conserva las luces del antiguo Teatro Español. Además, se sumarían dos salones, para llevar adelante actividades culturales.

Y, en la parte posterior, se construirá la torre de 18 pisos, por fideicomiso.

Cabe mencionar que, a lo largo de la historia, en el predio funcionó el primer teatro de Junín, el Teatro Español, y también instituciones educativas como la Escuela Primaria 4, el ex Colegio Nacional y la ex Escuela Comercial.

Actualmente, en la sede, que no será modificada ediliciamente, funciona activamente el Viceconsulado de España, a cargo de la vicecónsul de España, Ada Nolla Clares, quien atiende los jueves a partir de las 9.

Durante los días de la semana se realizan actividades en sus salones: Yoga, Tai Chi, Teatro, Ejercicios de Rehabilitación y Tango, realizan sus clases Coral Junín y Coro Orfeón Madrigal, curso de Constelaciones Familiares y curso de Metafísica.

Asimismo, para actos culturales se ceden ambos salones gratuitamente cuando no se cobra entrada, por ejemplo: muestras de cuadros, artesanías, presentación de libros y demás. Y tienen lugar en recitales de música.

Sociedad Siria

La inmigración siria comenzó a fines del siglo XIX pero en nuestra comunidad se afianzó a principios del XX. La Sociedad Siria de Socorros Mutuos de Junín se fundó en 1927. Su sede está en pleno centro de la ciudad, concretamente en Belgrano 140, desde donde ofrece a toda la comunidad actividades culturales y sociales.

La comisión directiva está presidida por Miguel Angel Abu, en tanto que el concesionado para la explotación comercial del salón de eventos y cantina, es Gustavo Suárez. Cabe mencionar que el salón tiene una capacidad para 250 personas y se alquila para distintas actividades particulares, tanto culturales como sociales.

Actualmente funcionan en su sede los siguientes talleres: Danza y Cultura Arabe; Tango Danza, Bachata, Pole Dance, Teatro y Teatro Musical para adultos Papelnonos. Es también lugar de ensayo del Ballet de Tango "Junta Brava”.

Abu mencionó que, si bien dicha entidad intenta convocar a los descendientes sirios para continuar creciendo, tiene sus puertas abiertas a toda la comunidad en general.

Sociedad Italiana

La Sociedad Italiana de Junín “Italia Unida”, fundada por inmigrantes italianos en 1881, nació como mutual, es decir una asociación de ayuda mutua y bien común que sirvió para nuclear y asistir a aquellos que habían dejado su tierra en busca de un futuro mejor.

En diálogo con Democracia, Miriam Luterotti, presidente de la mencionada entidad y agente consular de Italia, reflexionó: “fueron muchos años transcurridos desde su fundacion, acompañando en bodas cumpleaños, enfermedades y muertes, tanto en la felicidad como en los momentos más tristes que vivieron los inmigrantes fuera de la tierra que los vio nacer”.

Con el advenimiento de las mutuales, fue cambiando su rol, pero esta entidad, nacida casi al mismo tiempo que la propia ciudad de Junín y a metros de lo que es el Centro Histórico, siempre acompañó como institución intermedia a toda la comunidad local.

La entrevistada detalló las propiedades y recursos con que cuenta la Sociedad Italiana para su sostenimiento.

Hoy cuenta con 800 socios, mayormente descendientes de italianos pero también de otras nacionalidades, y es abierta a la comunidad.

En tal sentido, cuenta con un enorme patrimonio edilicio. Ello incluye el edificio ubicado en Belgrano 84, donde funciona la Secretaría Administrativa, el salón del Círculo Italiano con todos sus detalles originales, el renovado salón de fiestas denominado “El Salón”, actualmente alquilado al Municipio, y las oficinas donde funciona la Corresponsalía Consular de Junín y la zona, dependiente del Consulado General de Italia en La Plata.

Asimismo, en la misma manzana pero sobre Malvinas Argentinas, la Sociedad Italiana cuenta con una casa que fue cedida en comodato a la Asociación Cultural Dante Alighieri para la difusión de la lengua y la cultura italiana.

Por su parte, también posee un amplio espacio sobre la calle Lavalle, hoy ocupado por la cancha de fútbol 5 Italia 90, como asi también la casa aledaña que pertenece a la Institución.

Cuenta además, un predio de cuatro hectáreas sobre la Avenida de Circunvalación, donde funciona el Complejo Deportivo, con canchas y salón de fiestas, piletas, donde se realiza en los meses de verano una Colonia para niños de 3 a 12 años.

Y, asimismo, sobre la callle Rivadavia posee el imponente Teatro Italiano, fundado a principios de 1900, que en este momento está en obra por un proyecto aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio, a lo que antecedieron obras con fondos propios de la Institución y gestiones del Municipio, en ese entonces a cargo de Mario Meoni.

“Durante sus mandatos se firmaron acuerdos marcos y específicos que protegen al Teatro de ser utilizado para cualquier otro fin”, mencionó Luterotti.

“Para mí, como descendiente de italianos, es un orgullo y un placer, que me hayan elegido, no sólo mis conciudadanos, sino el Gobierno Italiano, para la conducción de este proyecto maravilloso, que no sólo implica conservar lo ancestral, sino mirar hacia el futuro y transformar el pasado en porvenir”, concluyó Luterotti.

La Raza Irlandesa

La Raza Irlandesa, con sede en Comandante Escribano 326, está próxima a cumplir su 99° aniversario desde su creación. Ello ocurrió el 18 de mayo de 1924, cuando un grupo de irlandeses que vivían en Junín se reunieron en el Círculo de Obreros de Junín, a cargo de Tomas Moran en la calle Arias 70, y fundaron la Sociedad de la Raza Irlandesa.

En diálogo con Democracia, Ana Castrillón Mulvihill destacó este aniversario a cumplirse el próximo jueves y brindó detalles de la actividad desarrolla y distintos eventos relacionados con Irlanda.

En tal sentido, en su sede se dicta un taller de Historia y Turismo, a cargo del profesor Alfonso Miranda, y respecto a los eventos anuales, la entrevistada mencionó la Fiesta del Trébol, que se hace en septiembre, declarada de interés para la comunidad irlandesa por el Congreso Nacional; San Patricio, el 17 de marzo, Día Nacional de Irlanda; el 3 de marzo, conmemoración del fallecimiento del Alte. Brown, Padre de la Armada Argentina; el tercer sábado de mayo, Día del Inmigrante Irlandés, en homenaje al Alte. Brown, por la Batalla de Montevideo contra las fuerzas realistas, y al padre Fahy, que fue el sostén espiritual de todos los inmigrantes irlandeses.

Cabe destacar que la Raza Irlandesa recibe todos los años al embajador de turno. “Es la única nación que envía embajador –dijo Castrillón Mulvihill-. Este año, el 27 de febrero inauguramos una Cruz Celta, que comenzó a usarse en los siglos IV y V, y que en Junín está en la plaza Irlanda, que se llama así desde el 2003. Es del año 1850 y fue donada por el director del Cementerio Británico, ya que los irish entraban al país con esa nacionalidad".

Al respecto, la presidente de la Raza Irlandesa recordó que el arquitecto Marcelo Balestrasse y Celeste Casella colaboraron por parte de la Municipalidad de Junín y Nora Mulleady realizó gestiones en Buenos Aires para poder tener esta Cruz Celta en nuestra ciudad.

Asociación de Colectividades

Es de destacar, asimismo, que Junín tiene una Asociación de Colectividades que nuclea a distintas sociedades y agrupaciones de inmigrantes o descendientes de inmigrantes que están representadas en esta entidad y que funciona muy activamente, aunque no cuente con sede propia.

La misma está presidida por Agustín De Luca, siendo el vicepresidente Francisco Lizzadro, la secretaria María Isabel Andriola; prosecretaria, Silvia Romano; tesorero, Arnoldo Huichaqueo; protesorero, José Miguel Olave; y prosecretaria de Actas, Miury Emilia Sahueza.

El festejo principal que los convoca es el 4 de septiembre, Día del Inmigrante, que se lleva a cabo en la plaza de los Inmigrantes, situada en avenida San Martín y Primera Junta, donde flamean las banderas nacionales de todas las nacionalidades representadas por la entidad, que además de la española, italiana, siria, irlandesa, que tienen sus asociaciones, también están las de Francia, Suiza, Brasil, Chile, Polonia, Alemania, Croacia, Líbano y Ucrania.

En cuanto a las actidades desarrolladas, actualmente está abierto el Concurso Literario Nacional de Poesía y Narrativa “Antonio Saturno”, tanto para niños como para jóvenes y adultos, donde el tema es "los inmigrantes". Este concurso fue distinguido el año pasado tanto por la Municipalidad de Junín como la provincia de Entre Ríos por su interés cultural.

Por otra parte, el 11 de junio, la Asociación de Colectividades organizará un Té Bingo, en el Salón La Resolana (Borchex 473), a partir de las 15.<