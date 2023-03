En la antigua Egipto habrían estado los primeros ecologistas

Según los historiadores, la relación de Egipto con la protección del medio ambiente no se limita a la actualidad sino que data de tiempos inmemoriales y este país africano ya defendía el medio ambiente en tiempos de los faraones, hace más de 4.000 años.

Desde la Antigüedad los egipcios procuraban proteger el planeta, la vida y sus recursos naturales, según asegura el egiptólogo Hamdi Zaki, exconsejero de Turismo de Egipto para América Latina, Estados Unidos, España y Portugal. “De hecho, los antiguos egipcios, es decir la civilización del Antiguo Egipto, podrían considerarse como los primeros ecologistas de la historia”, según explica Zaki.

Por ejemplo, “conocían más de cuarenta tipos de pan, algunos de los cuales eran ecológicos: panes morenos iguales al pan integral de hoy en día”, señala.

Añade que en la tumba del faraón Ramsés II se ven relieves que cuentan que una parte de la paga que se daba a los obreros consistía en unas cuantas barras de pan, un alimento de gran importancia para ellos.

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Señala que para esta civilización también era muy importante la leche natural. Esto se hace evidente, según Saki, en antiguas esculturas egipcias como las que representan a la diosa Isis amamantando a su bebé Horus, y a un faraón, tomando la leche directamente del seno de la vaca Hathor, diosa de la alegría, la maternidad y el amor.

Explica que alrededor del 1540 antes de Cristo (a. C. ) uno de los textos del Libro de los Muertos del Antiguo Egipto exponía unas confesiones que hacía el difunto para defenderse ante el juicio final del dios Osiris. Decía: “Yo no maté a nadie, yo no ensucié las aguas del Nilo, entre otros méritos que esgrimía en su defensa”.

“En un relieve aún más antiguo (año 2340 a. C) en la tumba del canciller Mirarukka (Mereruka), situada en Sakkara (Saqqara) y de la época del faraón Teti, se ven pescado res egipcios devolviendo peces pequeños al Nilo y construyendo redes con agujeros grandes para permitir la devolución de los peces pequeños, y pescar solo los más grandes”, puntualiza Zaki.

Destaca que en el Antiguo Egipto, “el amor a los animales también se ve demostrado en otro relieve en esa misma ‘mastaba’ (tumba monumental), donde se muestra a varios veterinarios operando a un animal”.

“Además muchos animales eran sagrados e intocables, como el halcón, el toro, el carnero, el león, el cocodrilo, el gato, el ibis, el escarabajo, el hipopótamo, el babuino, la vaca, el buitre, la cobra y el gato entre otros”, señala este egiptólogo.

Para Zaki muchos egipcios de hoy en día “consideran que deberíamos aprender mucho de nuestros antepasados, quienes cuidaban el Nilo mejor que en la actualidad, sin contar con los medios modernos de que hoy se dispone”.

RECURSOS

Destaca que los antepasados de los actuales egipcios, “también cuidaban las riquezas y los corales del Mar Rojo”.

Asegura que “para afrontar las malas consecuencias del cambio del clima, los egipcios habían inventado el Nilómetro”, denominación de una serie de construcciones escalonadas o pozos, con distintos diseños, destinadas a medir el nivel de las aguas del río Nilo, estando una de más famosas situada en la villa agrícola de Kom Ombo.

El Nilómetro servía “para calcular bien la fecha y el modo de preparar la tierra y de sembrar la cosecha, como se destaca en un relieve en el templo de Kom Ombo”, de acuerdo a Zaki.