'Bold Glamour' el nuevo filtro de TikTok que tiene locos a todos

Los filtros de las redes sociales son contenidos de realidad aumentada que integran elementos virtuales en el mundo real, pero con el avance de la tecnología, los filtros han empezado a distorsionar la realidad al establecer un nuevo estándar de belleza, que no existe.

Con Bold Glamour, las mujeres se quedan sorprendidas al ver que sus caras cambian por completo, hasta tal punto de que parecen otras personas.

La polémica no tardó en generar debate en Twitter donde varios usuarios denuncian que "los filtros de belleza no son nuevos, pero la precesión en esto es más que asombrosa. "Esto es guerra psicológica y pura maldad".

I don't wanna be known as the tiktok filter guy, but ICYMI after attacking GenX w teenage filter, tiktok just dropped a new filter to take out Millennials & GenZ. "Beauty filters" are not new, but the precision on this is beyond uncanny. This is psychological warfare & pure evil. pic.twitter.com/2G2FeMfrTC