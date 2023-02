De más de 9 mil moléculas en desarrollo, un tercio corresponde a drogas oncológicas

El Día Mundial del Cáncer es una oportunidad para concientizar sobre este grupo heterogéneo de enfermedades y así promover su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento y, en ese marco, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas que desarrollan y comercializan medicamentos innovadores en el país, aportó cifras de dos reportes internacionales que acentúan el impacto de los avances en medicamentos contra el cáncer que hubo en los últimos años y toda la proyección a futuro.

“El cáncer hoy es una problemática completamente diferente a lo que era décadas atrás. Hoy, entendemos al cáncer a nivel molecular, con lo cual los diagnósticos son mucho más específicos y consecuentemente, también lo es el tratamiento”, explicó la Dra. Susana Baldini, Directora Médica de CAEME.

De los más de 9.000 compuestos que se encuentran en diferentes etapas de investigación, alrededor de un tercio, 3.148, corresponden a desarrollos contra el cáncer. “Se lograron avances inimaginables en el manejo del cáncer, pero sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial y también en nuestro país. Eso explica que un tercio de la investigación siga abocada a intentar encontrar y brindar cada vez mejores respuestas”, agregó la especialista.

En los últimos 20 años, se aprobaron a nivel mundial 215 medicamentos oncológicos con mecanismos de acción innovadores, diferentes de los existentes; 104 de ellos, llegaron en los últimos 5 años, lo que refleja el impulso que ha tenido la investigación en cáncer recientemente. También en el último lustro, dos tercios recibieron indicaciones para tumores sólidos y el resto para enfermedades oncohematológicas.

“Hablamos en términos globales, partiendo de las cifras publicadas en dos reportes recientes y muy serios, pero afortunadamente en Argentina se vieron esfuerzos por acompañar el ritmo de la innovación y la enorme mayoría de los medicamentos que están disponibles en el mundo también lo están en nuestro país”, aclaró la Dra. Baldini.

Los casos de cáncer de mama, colon-recto, pulmón, próstata y riñón, en ese orden, siguen siendo los más frecuentes en Argentina, y -en líneas generales- sucede lo mismo en el resto del mundo. Sin embargo, dos tercios de los más de 3000 compuestos en investigación corresponden a tipos de cáncer poco frecuentes.

De hecho, para tener una referencia, de las 22 moléculas con mecanismos de acción diferentes de los existentes que fueron aprobadas en 2021 en los Estados Unidos, 16 obtuvieron la designación de drogas huérfanas, que son aquellas para tipos o subtipos poco frecuentes.

La aprobación de más medicamentos oncológicos

Por otro lado, cada vez más medicamentos oncológicos se aprueban en forma acelerada, habiendo representado el 64% en 2021 contra el 37% en 2017. Esto significa que, tal vez no hayan completado toda la etapa de investigación, pero se aprueban porque mostraron indicios de beneficio suficientes como para no demorar su disponibilidad, en aquellos casos en los que no se cuenta con otras opciones terapéuticas.

“Es algo habitual y, como muestra la estadística, cada vez más frecuente: se realizan registros bajo condiciones especiales que luego se amplían cuando se va completando la evidencia de seguridad y eficacia, a la vez que se sigue más de cerca a los pacientes que lo reciben. También, al atacar blancos moleculares, en muchos casos puede un fármaco luego aprobarse para un cáncer en otra locación, siempre que la estirpe celular muestre el mismo comportamiento; esto se valida con otros estudios clínicos (por ejemplo, en carcinomas)”, explicó la Dra. Baldini.

Respecto de las formas de administración, cerca de la mitad de los medicamentos aprobados contra el cáncer fueron de vía oral, que facilitan su administración extra hospitalaria, lo que es más cómodo para el paciente y además evita internaciones u horas en hospitales de día, con los costos adicionales que eso representa para el sistema de salud.

Estadios tempranos vs avanzados

Durante las últimas décadas, los estudios clínicos en cáncer se focalizaron en desarrollar opciones para los estadios avanzados y metastásicos, priorizando la necesidad insatisfecha existente para esa población de pacientes y, aún hoy, representan la enorme mayoría (89%). Sin embargo, el número de aquellos que estudian vacunas preventivas contra el cáncer o medicamentos para estadios tempranos (que representan el 11% restante) se duplicó en los últimos años.

La inversión en investigación científica permitió desarrollar herramientas y técnicas que van reduciendo exponencialmente los costos, por ejemplo, de la secuenciación genética, que permite a los profesionales de la salud tratar el cáncer de cada paciente de una manera individualizada, con los tratamientos que serán más efectivos para esa persona.

Más años y con buena calidad de vida

Aunque se lograron avances impensados en el diagnóstico, tratamiento y cuidado del cáncer, aún hoy su abordaje es uno de los más grandes desafíos globales de salud. Existen más de 200 tipos de cáncer diferentes y cada uno debe ser diagnosticado y abordado de manera específica. Los tratamientos innovadores cumplieron y cumplen un rol preponderante en la extensión de la vida de las personas que se ha logrado en las últimas décadas, previniendo millones de muertes en todo el mundo.

Las tasas de sobrevida a 5 años, para distintos tipos de cáncer creció significativamente en los últimos años, en buena medida gracias al desarrollo de tratamientos. A continuación, se detalla cómo evolucionó la situación a partir de una medición tomada entre los años 1991-2000 y su actualización entre 2011-2017:

Cáncer en general, del 48 al 66%.

Cáncer de piel, del 90 al 94%.

Cáncer de mama, del 79% al 88%.

Cáncer de próstata, del 74% al 88%.

Cáncer de tiroides, del 74% al 85%.

Cáncer de colon, del 54% al 66%.

En esta línea, se destaca la importancia de los cuidados paliativos, una disciplina en constante evolución y cada vez más importante en adultos y niños. Se trata de la asistencia holística a pacientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida, incluyendo el alivio del dolor y el evitar el sufrimiento.

“Sabemos que persisten desafíos en la prevención, el diagnóstico temprano del cáncer y seguramente en las garantías de acceso equitativo y universal al cuidado integral; tanto aquí como en otros lugares del mundo, pero estamos muy entusiasmados por lo que será el futuro del cáncer a partir de los avances extraordinarios que vemos cada día en términos de investigación y desarrollo. Confiamos en que cada vez estamos más cerca de lograr cronificar el cáncer y que las personas vivan más y mejor”, concluyeron desde CAEME.