Volver a jugar: los didácticos, la alternativa que buscan los padres frente a las pantallas

La madrugada del próximo 6 de enero, los Reyes Magos visitarán los hogares para dejar sus regalos en los zapatos de las infancias cada vez más hiperconectadas. El tiempo tras las pantallas y la necesidad de “volver a jugar”, el trasfondo de unas fiestas en la que los didácticos vuelven a ser elegidos.

Democracia consultó a la licenciada en psicopedagogía María Yamila Villegas, del espacio terapéutico “Equipo Voltaire”, y a comerciantes locales para abordar el fenómeno que alarma a los padres y tiene efectos sobre el mercado juguetero.

Las pantallas, principal preocupación

“Las pantallas son una herramienta positiva, pero debemos darle un buen uso”, advirtió Villegas. De acuerdo a la psicopedagoga, se trata de “una herramienta de aprendizaje, comunicación, trabajo, información y entretenimiento” cuyo uso, sin dudas, se extiende entre las más amplias franjas etarias, aún cuando no está recomendado.

Es que el fenómeno puede bien describirse como un síntoma de época, no sólo de una sociedad post pandémica, sino hiperconectada las 24 horas online desde hace ya varios años. En dicho sentido, la crianza es también alcanzada por lo que la especialista calificó como “excesivas responsabilidades adultas” y que, en definitiva, “hacen que los padres caigan en el recurso de las pantallas”.

No obstante, muchos adultos son conscientes de la sobreexposición de las infancias a la tecnología y de sus potenciales efectos negativos, lo que se expresa en sus visitas a las jugueterías para buscar regalos atractivos y diferentes para estas fiestas. Los comerciantes consultados estuvieron de acuerdo en dicho punto.

“Se expresa constantemente la preocupación de que los niños pasan mucho tiempo con la tecnología, ya que juegan menos”, expresó Candelaria Rodríguez, de Giro Didáctico, y destacó que, por ello, “se buscan mucho los juguetes didácticos, para potenciar el juego entre pares”.

En la misma línea, Jaquelina Peovich, de Babilonia, observó que, particularmente en estas fiestas, “los clientes buscaron alternativas, y un porcentaje muy alto expresa que quiere sacar a los chicos de las pantallas”. Asimismo, la búsqueda de un equilibrio pareciera ser la opción más viable para muchos padres, que reconocen que sería difícil quitar definitivamente las pantallas a los niños.

“El adulto es consciente de que el chico pasa mucho tiempo frente a la pantalla”, destacó Mercedes Mendiondo, de La Reina Batata, quien señaló que “es muy notable la búsqueda de que los chicos vuelvan a interactuar con otros”.

Efectos negativos

La tecnología no es sinónimo de juguete, y las pantallas no fueron creadas para los niños. Ello lo observan los especialistas del campo y, consultada respecto, Villegas explicó que “el uso excesivo de pantallas genera una sensación de placer y fascinación que estimula la secreción de la dopamina en el cerebro”. Consecuentemente, cuando no se recibe el estímulo, la especialista afirmó que “se genera una búsqueda constante que genera estrés”, lo que para los más jóvenes es muy perjudicial.

“Los niños tienen un cerebro en desarrollo y, mal acostumbrarlos a las pantallas desde muy pequeños, pueden tener efectos adversos”, señaló y, entre ellos, enumeró “problemas de vista, dificultades para desarrollar el lenguaje y socializar, baja tolerancia a la frustración, dificultades para desarrollar la imaginación, sedentarismo, déficit atencional, falta de control inhibitorio y problemas de aprendizaje”.

No obstante, no todas las franjas etarias pueden estar expuestas por igual a la tecnología y, a nivel internacional, las advertencias son claras. En su documento “Recomendaciones sobre la actividad física, sedentarismo y sueño para niños menores de 5 años”, publicado en abril del 2019, el organismo da detalles de los aspectos a tener en cuenta durante la crianza. Villegas, citó dicho trabajo y explicó que “se recomienda la actividad física y el sueño regular” y, para los niños entre 3 y 4 años, “el tiempo dedicado a las pantallas no debe ir más allá de una hora”.

En cuanto a los mayores de 6 años, la psicopedagoga señaló que algunos especialistas sugieren que “hasta los 12 años sólo haya 1 hora diaria de uso de pantallas, y en los mayores de 12 años, hasta 2 horas”. En ambos casos, la supervisión del adulto es fundamental.

Por último, Villegas también advirtió sobre lo necesario de “escuchar a docentes, cuidadores y médicos” y, sobre todo, prestar atención “al desarrollo, la interacción, el tiempo con amigos y las horas frente a las pantallas”, para reconocer si existen efectos negativos para atender de forma urgente.

El presente del mercado juguetero

En la industria dedicada al juego, la oferta de productos para atraer la atención de los niños y adolescentes, y ganar la batalla del tiempo frente a la tecnología, se ensancha. En estas fiestas, Papá Noel y los Reyes Magos llenaron sus bolsas con regalos novedosos para colaborar con los adultos.

En dicho sentido, Jaquelina (Babilonia) señaló que “el mercado está reversionado”, con nuevas alternativas de didácticos y juguetes que apuntan al desarrollo cognitivo y motriz de los pequeños.

“Hay juguetes didácticos nuevos, más modernos y con sistemas novedosos”, destacó Mercedes (La Reina Batata), respecto a que, además de los clásicos juegos de licencia, con publicidad en la televisión y redes sociales, los tradicionales juguetes también se aggiornaron. Un claro ejemplo de ello, afirmó, “son los de oficio, que son clásicos y activan la imaginación”.

Por su parte, desde Giro Didáctico, Candelaria remarcó que existe una “variedad de precios en productos didácticos y en los tecnológicos”, y destacó la importancia de contar con “material y equipamiento para el ámbito de la educación, sus profesionales y la familia”. Además, a pesar de que suelen ser mucho más económicos los juguetes didácticos respecto a aquellos con luz y sonido o a control remoto, Jaquelina (Babilonia) lamentó que no son siempre la primera opción buscada por los clientes.

“Los juguetes no reglados, aquellos que apuntan a la creatividad del niño, son los que más se ofrecen en el mercado y los que les cuesta a los adultos llevar”, afirmó. Como telón de fondo, la incógnita aún es si el niño, tras conocer las pantallas, puede todavía sentir atracción por juguetes de bajo estímulo sonoro y visual. “Mi experiencia como psicopedagoga me dice que sí”, señaló Yamila, que enfatizó en la importancia de que los adultos sean modelos para los más pequeños.

“Les podemos mostrar cómo jugar, qué podemos hacer con ese juguete y generar un espacio de intercambio, que luego cuando van creciendo ellos mismos pueden armar y así lograr, por ejemplo, desarrollar el juego simbólico”, afirmó la especialista.

Las sorpresas de las fiestas

Tras Navidad, en los comercios locales repasan cuáles fueron los productos más buscados y las novedades que más circularon en las bolsas de los clientes. Si bien la compleja situación económica condiciona la intención de compra y, tal como explicó Mercedes (La Reina Batata), “la gente regala lo que puede”, las elecciones de los compradores no dejan de sorprender a los jugueteros.

“Sabíamos que la gente busca mucho lo relacionado al arte, y en Navidad ello fue la revelación”, destacó Jaquelina (Babilonia), que estima que los sets sólo estuvieron en sus estanterías durante menos de 48 horas. Además, enfatizó en que “los juegos para afuera son también muy populares” y que regalar para Navidad o Reyes no conoce de límites de edad. “Para los adolescentes se piden juegos de mesa”, afirmó Jaquelina, y explicó que, además de los clásicos, hay versiones novedosas y un “mercado completo que se dedicó a hacer juegos para esa franja etaria”.

Por su parte, Candelaria (Giro Didáctico) también destacó “el furor que tuvo lo didáctico y la línea de primera infancia”.

Es que regalar no es una tarea fácil, sobre todo si se trata de niños en contacto directo con la tecnología o con muchos juguetes en su placard. Por ello, Villegas enfatizó en que es importante tener en cuenta “a quién se regala y qué edad tiene” y, además, contemplar “que le sirva para continuar estimulándose, generar intercambio con otros, desarrollar la imaginación y crear”.

En tanto, los adultos se hallan ante el dilema de respetar los deseos expresados en la carta puesta en el árbol, contemplar sus posibilidades económicas y atender a las necesidades de desarrollo del niño. Al respecto, la psicopedagoga explicó que se debe regalar lo que interese al joven, dado que “así surgen los mejores aprendizajes”, aunque sin olvidar que “hay que darle sentido a ese juguete y usar la imaginación, porque ahí se desarrollan más habilidades”.

Navidad, con balance positivo

Nochebuena dejó expectativas altas en los jugueteros de cara a Reyes, una festividad que, tal como señalaron desde Babilonia, “suele ser más corta, pero no por eso menos importante”.

Respecto al volumen de ventas, los comerciantes destacaron que fue “bueno”, y el ticket promedio se ubicó entre los 10.000 y 15.000 pesos. Las promos con tarjeta de crédito fueron protagonistas pero, en algunos casos, los límites obligaron a usar otros medios de pago.

“Nos llamó la atención que la gente no usó tanto las promociones con tarjeta”, afirmó Jaquelina (Babilonia) y destacó que se usó mucho la transferencia y las billeteras virtuales ante la “incertidumbre financiera” en la clientela, que opta por el pago contado para asegurarse de poder afrontar el gasto.

Por su parte, Mercedes (La Reina Batata) afirmó que “a los chicos siempre se les regala y por eso no se deja de comprar”, pero lamentó que “el Mundial tapó la Navidad, y la gente se acordó tarde de los regalos”.

Entretanto, a días de que los Reyes Magos visiten las casas de los niños, los comerciantes esperan que las expectativas vuelvan a superarse y que el 2023 comience con buenas ventas.