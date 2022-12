Modelos made in Argentina: lo que se viene para el 2023

Este 2022, que está llegando a su fin, no trajo grandes novedades en la industria automotriz nacional. De hecho, después de varias décadas, no se presentó ningún nuevo modelo de fabricación local aunque hubo restylings y nuevas versiones de ya conocidos. Pero el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, creen que tendrá un panorama mejor para el sector. No porque los pronósticos económicos sean mejores, ni tampoco porque se pueda resolver la falta de dólares que tanto impacta también en el mercado automor. Es por el optimismo de la concreción de nuevos lanzamientos industriales.

En ese sentido, estiman que uno de los lanzamientos más importantes del año, tanto por volumen de ventas como por su producción local, será el de la Ford Ranger, que se espera dentro del primer semestre de 2023. Según se informó, la empresa automotriz busca darle continuidad al modelo que se produce desde hace un cuarto de siglo en la fábrica de General. Anticipan que llegará con novedades en motor, aunque se espera una confirmación si el V6 disponible en otros países desarrollados se podrá adquirir en el país.

Mientras un restyling de la Mercedes-Benz Sprinter hecha en la localidad bonaerense de Virrey del Pino se estrenará también el próximo año con un nuevo motor más moderno. La empresa alemana que ya tiene más de 70 años de radicación en el país, también exporta este modelo a Estados Unidos.

Continuando con las pickups otra novedad de peso será la Peugeot Landtrek, que llegaría a comienzos del año próximo posiblemente desde Uruguay. Estará equipada con un motor turbodiésel en torno a los 180 CV con opciones de tracción simple y doble, según los primeros datos dado a conocer por la marca del león.

NOVEDADES HÍBRIDAS

En un segmento de mayor tamaño, más 4x4, Ram estará trayendo al mercado un modelo postergado por la crisis de los semiconductores: la 1.500 Rebel, una nueva generación con respecto a la ya conocida y que estrenará un motor híbrido suave, manteniendo el V8 naftero bajo el capot, según trascendió.

Otra híbrida que se viene será la Ford Maverick: con un motor naftero ayudado por un eléctrico completará la gama ya disponible en nuestro país. Como sucedió con la F-150, la primera electrificada en el segmento. Especialistas en el mercado automotriz creen que podría ubicarse como el Ford más barato de la Argentina (la EcoSport estaría camino a la extinción después que en India, de donde llegaba a Argentina, dejó de fabricarla).

Para competir en este segmento, Chevrolet presentará el año que viene la nueva generación de la Montana, que pasará a tener cuatro puertas, la base de la Tracker y un tamaño similar al del modelo de Renault. Llegará de Brasil con motor turbo y tracción simple, siendo el gran lanzamiento de General Motors en 2023, aseguran.

También se esperan novedades con las chinas Great Wall y JAC, que buscarán renovarán su oferta de pickups. Mientras, el resto no promete novedades a gran nivel, aunque Renault sumaría nuevas opciones automáticas a la Alaskan, mientras que Fiat lanzará las Strada y Toro Ranch (la primera con una inédita caja automática).

Los sport utility, en cambio se llevarían la parte más importante de la torta en cuanto a número de novedades. Tras la presentación del Pulse, Fiat seguirá introduciendo nuevos modelos aventureros, pero con un tinte más deportivo: Fastback y el Abarth Pulse, la versión más picante del crossover. Ambos productos ofrecerán el 1.3 turbo de 175 CV (el Fastback también tiene el 1.0 turbo en la gama), una mecánica que en 2023 llegará incluso a versiones más accesibles del Renegade (desplazando lentamente al viejo 1.8).

Citroën traerá su segundo modelo regional basado en la plataforma CMP que dio vida al flamante nuevo C3. Con pocos detallea aún, sería una renovación del C3 Aircross que ofrecerá hasta siete plazas, siendo una alternativa tanto a los SUV de su tamaño. La marca francesa también tiene en carpeta el rediseño del C5 Aircross europeo y otro para el C4 Cactus brasileño. Mientras que su prima Peugeot estará presentando, no bien se inicie el año, la prometida generación europea del 2008, que debutará con una única versión GT y el motor 1.2 de 130 CV. Más adelante se podría sumar un híbrido o eléctrico e incluso se habla de una futura producción en Palomar, lo cual podría ser anunciado el año que viene.

Ford en el mundo SUV se renovará con la nueva generación de la Territory, que como siempre llegará desde China, pero con un diseño más moderno y una motorización más potente. Por su parte, Volkswagen estrenará el rediseño de la Tiguan, siempre con la carrocería de siete asientos.

Las coreanas también tendrán los suyo, con tres SUV que además de los buenos atributos que suelen entregar los productos de Hyundai y Kia, llaman la atención por sus osados diseños: antes de fin de este año llegará la nueva generación de Creta (convivirá con la actual y también se produce en Brasil), mientras que la Tucson podría llegar en 2023, aunque su arribo está más atado a los vaivenes de la economía. Del lado de Kia, se anuncia la nueva Sportage, que comparte plataforma con la Tucson y también podría llegar sobre el filo de 2022.

Las chinas también agendaron novedades para el año que viene: Chery traerá la Tiggo 8, que como su nombre lo indica se posicionará en lo alto de la gama (con 7 plazas y un motor turbo 1.6 de 186 CV), mientras que Haval lanzará la Jolion (reemplazante de la H2, pero con mayor tamaño y manteniendo el motor 1.5 turbo) y la nueva generación de la H6.

Finalmente, de los otros modelos importados la información brindada es poca, pero llegarían los rediseños de las BMW X3 y X4, las nuevas Lexus RX y Mercedes GLC, la Subaru Crosstrek (nuevo nombre y diseño para la XV), la Rav4 híbrida enchufable y, con una chance más lejana, la nueva Nissan X-Trail. (Datos El Cronista Comercial)