Lo que dejó la semana de la discapacidad, con un sector que se fortalece y trabaja en red

Junín alzó la bandera de la personas con discapacidad y concluyó ayer por la noche las iniciativas organizadas en el marco de la Semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un trabajo mancomunado entre el municipio, las instituciones y asociaciones locales, se realizaron actividades abiertas a la comunidad y se enfatizó en el compromiso de la sociedad.

Cada 3 de diciembre, por disposición de la ONU, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, por disposición del Ministerio de Educación, se extiende a actividades de difusión y concientización durante una semana.

En la ciudad, destacan la activa participación de los vecinos y la intervención en el espacio público para visibilizar las demandas históricas y los proyectos vigentes. A modo de balance, Democracia dialogó con funcionarios y representantes de las agrupaciones que conforman la Red Inclusión.

Balance

La agenda semanal, que comprendió actividades entre el pasado 25 de noviembre y el 3 de diciembre, ha dejado un saldo positivo para sus organizadores. Shows de teatro y música, intervenciones en las plazas, instancias de diálogo con los vecinos, ferias de emprendimientos, e, incluso, la presentación de una obra adaptada para personas con discapacidad visual, fueron las iniciativas llevadas a cabo en Junín.

Al respecto, la titular de la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, Dra. Karina Sánchez, destacó que “se realizaron actividades que fueron pensadas en conjunto entre el municipio y las asociaciones de y para personas con discapacidad” y, a modo de balance, señaló que “fue una semana muy fructífera, producto del arduo trabajo de muchos meses”.

Las actividades se llevaron a cabo en diferentes lugares, con propuestas diversas y contaron con la participación de todo el sector. “Se convive con la discapacidad todo el año, pero aprovechamos esta semana para hacernos más visibles”, destacó Sánchez, quien también agradeció el notable involucramiento de los jóvenes con discapacidad.

Por su parte, Claudio García, referente de Fupis, aseguró que “esto es sólo el comienzo y se van a emprender más proyectos porque hay que trabajar día a día” y, desde el mismo espacio, destacaron que se trata de “un momento de reflexión, para pensar qué falta”.

En la misma línea, Gabriela Di Sascio, fundadora de la Comunidad Sorda de Junín, remarcó que “es muy interesante que hayan convocado a todas las asociaciones” y sostuvo que “cada uno debe hablar de su necesidad, para que se tomen decisiones en base a eso”.

Agrupaciones locales

Afortunadamente, son muchas las iniciativas locales tendientes a trabajar en torno a los derechos y reclamos de las personas con discapacidad, con alcance en toda la Región.

Zona Conectada es un grupo en el que participan personas con discapacidad visual y que reúne a sus miembros para compartir experiencias y enfocarse en la cotidianidad. Paz Bramajo, una de sus referentes, explicó a Democracia que el propósito es “visibilizar la situación a la que se enfrentan las personas con discapacidad visual en Junín” y, además, conformar un grupo de pertenencia.

Por otro lado, Familias Unidas por la Inclusión Social (Fupis), es una asociación fundada por padres y que, tal como explicó una de sus integrantes, Graciela Dall´Occhio, trabaja hace más de 20 años “como guía para las familias para que se cumplan los derechos”. El contacto lo establecen fundamentalmente a través de su página de Facebook, Fupis Educación Inclusiva.

En representación de las personas con discapacidad auditiva se halla la Comunidad Sorda Junín, fundada por Gabriela Di Sascio, quien reconoce la importancia que tiene la lengua de señas para el sector y de llevar a cabo un proceso de detección de personas con discapacidad auditiva para trabajar en conjunto. “Antes de formar la asociación, la comunidad sorda de Junín no estaba unida”, señaló la referente, que lucha por obtener la personería jurídica e impulsar proyectos para que en la ciudad se enseñe lengua de señas de forma oficial.

La actividad es muy intensa y, entre las nuevas iniciativas se destaca Caminamos por la Inclusión, una agrupación conformada por madres de hijos con discapacidad. Rosa María Cañete, una de sus miembros, también destacó la necesidad de otorgar un marco jurídico al conjunto y que, a diario, trabajan con todas las discapacidades, lo que considera “un gran desafío” para sus pares.

“Muchos ya hicimos el camino y ahora brindamos asesoramiento para saber cómo hay que avanzar”, destacó.

En red

El trabajo en conjunto de todo el sector se materializa en cada una de las iniciativas. “Queremos atacar todos los flancos para que la discapacidad exista y se visibilice”, destacó Sánchez, quien, desde el municipio, establece un vínculo directo con las asociaciones y agrupaciones que conforman la Red Inclusión y que trabajan incansablemente por la igualdad de derechos.

“Trabajamos con familias, empresarios, sindicatos, cámaras, consultoras y el municipio”, señaló Claudio García, de Fupis y Di Sascio destacó que “la comunidad sorda se junta y debate para transmitir su cultura”, en lo que considera “un momento histórico para todos los colectivos de la discapacidad”.

Es que se trata de un cambio de paradigma inédito. “Estamos haciendo historia” afirmó la referente de la Comunidad Sorda local, tras su participación, la semana pasada, del debate en Diputados, donde se dio media sanción al proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como idioma natural y originario de la comunidad.

“Hubo una evolución a nivel mundial en términos de discapacidad”, afirmó Graciela Centeno, miembro de Fupis, que destaca el marco legal que brindó la sanción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Ya no se habla de que la persona con discapacidad no puede, sino que hay barreras que impiden el acceso de la persona con discapacidad a la sociedad”, explicó.

La inclusión educativa, una base sólida

De integración a inclusión, un cambio de palabras que indica un profundo viraje en los objetivos del sector. “Tenemos que trabajar en lo social, lo educativo y lo laboral”, destacó Cañete y, en la misma línea, desde Fupis recordaron que “la inclusión y accesibilidad son derechos de las personas con discapacidad, y la puerta de apertura a todos los demás derechos”.

Sin embargo, los representantes de las agrupaciones reconocen que se trata de un trabajo intenso y continuo. “En cuanto bajamos los brazos sentimos que esto vuelve para atrás”, lamentó Claudio García (Fupis).

En dicho sentido, la inclusión educativa es el denominador común donde se concentran los esfuerzos y aún persisten barreras que derribar. “En el campo de la educación aún es todo muy artesanal, depende de la institución y los docentes”, señaló Cecilia Martelli (Fupis) y advirtió que si bien hay cobertura legal, en la práctica es difícil verlo”.

Desde la Comunidad Sorda, Di Sascio remarcó la importancia de contar con una “educación bilingüe que incluya lengua de señas” y señaló que se trata de reclamar por la “igualdad de oportunidades” en el marco de una educación que, erróneamente, se considera inclusiva. “Los adultos ya fueron privados de sus derechos, ahora hay que trabajar particularmente con los jóvenes”, agregó la referente.

Sin embargo, en retrospectiva, el panorama es alentador. “Logramos que, en los últimos 20 años, la inclusión escolar mejorara muchísimo, y eso es porque los padres no dejamos de involucrarnos”, explicó García (Fupis). Es que, hoy en día, ya no se puede impedir la matriculación en los colegios y “el derecho de elegir es de las familias, ya no de la institución”.

“Cuando el chico es incluido, cambia totalmente el ambiente en el aula, hay una sensación de relajación”, agregó.

Derecho a trabajar

La igualdad de derechos garantiza que una persona con discapacidad pueda trabajar. En dicho sentido, la inclusión laboral es otra de las banderas que alza el sector y que, tal como señaló Karina Sánchez, “es una demanda urgente”.

Proyectos que reúnen a ONG´s, empresas y el municipio tienden a buscar la igualdad de oportunidades y desde Fupis destacaron que “en Junín hay muy buenos casos de inclusión laboral, en empresas grandes y chicas”, lo que consideran fundamental para que otras instituciones y sectores “se quiten el temor” de la inclusión.

“Todas las asociaciones nos movemos para que haya inclusión laboral”, destacó Rosa Cañete, quien remarcó que, desde Caminamos por la Inclusión, impulsaron proyectos de formación profesional con la Unnoba.

El ocio, también accesible

Estudiar y trabajar son pilares fundamentales de la vida en sociedad, como así también el ocio, y contar con una oferta cultural adaptada e inclusiva es también abrir el entretenimiento a todo el público.

“Lo fundamental es que todos podamos disfrutar del esparcimiento”, explicó Sánchez que, al igual que muchos otros referentes, advirtió que “la gratuidad no genera inclusión”, sino que se trata de “poder disfrutar en igualdad de condiciones”.

En dicho sentido, Paz Bramajo, que cursó sus estudios en la Escuela de Teatro Gilberto Mesa, produjo una obra de teatro adaptada a personas con discapacidad visual, llamada Freak Show. El espectáculo fue presentado oficialmente ayer por la noche en el Polideportivo Beto Mesa.

“Me siento muy agradecida de que hayan tenido en cuenta mi producción”, señaló la artista, quien destacó que “hay muchas formas de discapacidad visual y distintas maneras de ver”, y dio detalles de la obra que contó con audiodescripción.

Además de lo cultural, en el ámbito también destacan la necesidad de que se repare en la inclusión en lo social y deportivo, aunque advirtieron que debe ser un cambio genuino, producto del aprendizaje. “No necesariamente hay que luchar por una ordenanza o una ley, porque si obligás tampoco sirve”, explicó García, de Fupis.

Compromiso social

La Semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha demostrado que, a pesar de los notables avances, aún hay cuentas pendientes para con el sector. “El desconocimiento e incertidumbre generan miedo”, advirtió Cañete, que enfatizó en la necesidad de otorgar un trato igualitario.

En el horizonte, los diferentes sectores enfatizan en que aún queda mucho por hacer en pos de la accesibilidad en los espacios públicos, sobre todo de los barrios, pero, tal como expresó Sánchez, “se necesita el compromiso y conciencia por parte de la sociedad” para eliminar las barreras urbanas.

Entretanto, el nivel de involucramiento y el intenso activismo desde las agrupaciones no deja de crecer. “Las personas con discapacidad militan sus problemáticas, y eso es lo mejor que puede ocurrir”, expresó Dall´Occhio y Sánchez concluyó en que “años atrás, mucho de lo que hoy se hace era impensado”.

Saldos positivos y reclamos vigentes es lo que deja una semana de intensa actividad.

Freak Show, una propuesta novedosa en la agenda inclusiva

La obra escrita por el autor tucumano Martín Giner y adaptada por Paz Bramajo, fue presentada ayer por la noche en el Polideportivo “Beto Mesa”. Se trata de una producción que cuenta con audiodescripción para personas con discapacidad visual.

“La idea también es sensibilizar a los espectadores con visión normal, porque se les pone máscaras en la obra para que vivan la experiencia”, explicó Bramajo, que realizó un intenso trabajo de investigación para emprender el desafío de adaptar la obra.

En dicho sentido, se emplea la audiodescripción, que narra todo lo que sucede en el escenario y que, tal como explicó la artista, “no puede ser una simple voz en off, debe ser un actor que esté en escena y explique todo lo que pasa”.

El elenco está formado por Charly Quiroga (audiodescripción), Miguel García de León (presentador) y Valentín Jauregui y Pamela Loza Rego (actuación).

Cabe señalar que la obra marcó el cierre de la semana de actividades, pero Bramajo explicó que “a futuro, la idea es llevar el teatro a los barrios y a otros municipios” y adelantó que “Freak Show será presentada en el Festival Provincial de Teatro”.

Es una iniciativa loable en pos de la inclusión e, indudablemente, marca un hito para la cultura local. “La cuenta pendiente es hacer la obra para personas con discapacidad auditiva”, señaló la artista, que aseguró que trabajará en nuevas adaptaciones.